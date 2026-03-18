Victor Negrescu a fost jucător la Anderlecht! Omul care a dus-o pe Nadia Comăneci la Bruxelles, despre cariera de fotbalist: „Cu siguranţă jucam pentru România”. Video

ADVERTISEMENT

, în Parlamentul European, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din gimnastică, la Jocurile Olimpice de la Montreal. Evenimentul a fost organizat de Victor Negrescu, vicepreşedinte în Parlamentul European.

Victor Negrescu a fost jucător la Anderlecht: „Dacă ajungeam la nivel înalt, jucam pentru România!”

Europarlamentarul are un trecut în sport, fiind fost junior la Anderlecht Bruxelles. Victor Negrescu a vorbit cu jurnaliştii români prezenţi la eveniment şi despre acest subiect, spunând că dacă ar fi ajuns la un nivel mai înalt, cu siguranţă ar fi reprezentat România, chiar dacă a stat mai mulţi ani în afara ţării:

ADVERTISEMENT

„Primul meu contact cu sportul a fost când eram la şcoală. Au venit nişte sportivi pentru a ne invita să facem scrimă. N-am fost foarte bun, dar mă pricepeam la driblinguri şi asta m-a dus către fotbal.

Am jucat în România şi în Belgia fotbal, o pasiune pe care o are şi băiatul meu. Continui şi azi să fac sport, aşa că e important să facem asta pentru că sportul înseamnă şi sănătate.

ADVERTISEMENT

Nu ştiu dacă puteam să devin un mare jucător. România are jucători de excepţie în fotbal, dar cu siguranţă ce remarc acum este că avem mulţi tineri români care performează în sport, români din diaspora.

ADVERTISEMENT

De fiecare dată când mă întâlnesc cu români care fac sport, îi rog frumos să joace şi pentru România. Trebuie să facem mai multe pentru a-i face pe aceşti români de excepţie să rămână aproape de ţară, aproape de casă.

România are nevoie de un program dedicat pentru a crea o reţea cu români din diaspora, care să joace pentru România. Dacă ajungeam la nivel înalt, cu siguranţă jucam pentru România, deşi am stat foarte mulţi ani în afara ţării”, a explicat Negrescu.

ADVERTISEMENT

Când va avea România un minister al Sportului: „Fiecare euro investit în sport înseamnă plus valoare”

Vicepreşedintele Parlamentului European consideră că e cazul ca România să aibă din nou un minister al Sportului, spunând că unul dintre obiectivele actualului guvern ar trebui să fie prioritizarea sportului prin investiţii:

„Eu mi-aş dori să avem un minister al Sportului. O să intru într-o zonă eminamente politică, dar cu aceste tăieri nu realizăm nimic. De fapt, investiţia în sport înseamnă eficienţă financiară pentru stat.

Când investeşti în sport, trebuie să aloci mai puţine resurse pentru altele. Faci prevenţie, faci informare, faci educare, creezi echipe, comportamente şi valori. Investiţia în sport este generatoare de venit pentru orice stat.

Aşa că trebuie ca decidenţii să înţeleagă că fiecare euro investit în sport înseamnă plus valoare pentru societate”, a spus Victor Negrescu, în vârstă de 40 de ani.

Cum a ajuns Nadia Comăneci în Parlamentul European: „Reprezintă mult pentru mulţi europeni! Ea este perfecţiunea!”

Europarlamentarul a dezvăluit cum i-a venit ideea de a organiza un eveniment cu Nadia Comăneci în Parlamentul European. Negrescu spune că a fost emoţionat când a văzut lacrimile Nadiei la eveniment:

„Prezența Nadiei contează foarte mult în ceea ce ne-am propus, să obținem mai mulți bani europeni pentru sport. Fiind anul Nadia în România, era evident că trebuie să celebrăm acest moment în Parlamentul European.

Am discutat cu reprezentanții ANS, cu Nadia, care din prima a răspuns pozitiv dorinței noastre de a organiza acest eveniment. Am reușit să organizăm acest eveniment și să avem un impact foarte mare; la conferință au participat oameni importanți care pot sprijini sportul românesc.

Tremura un pic și au apărut și niște lacrimi. . Nadia reprezintă foarte mult pentru mulți europeni, ea este perfecțiunea și toți au spus lucrul acesta. Vreau să continui aceste acțiuni prin care promovăm România cu ajutorul sportivilor români.

Sunt adevărați ambasadori și, prin participarea lor la astfel de acțiuni, reușim să obținem rezultate pentru România. Atunci când vorbim de campioni, de oameni excepționali, oamenii politici trebuie să tacă și să asculte mai mult. Asta am încercat prin acțiunile pe care le-am derulat. Lumea sportului are nevoie de sprijin mai mult ca oricând”, a spus Negrescu.

