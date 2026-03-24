Victor Pițurcă a dat verdictul despre Mirel Rădoi la FCSB după două etape: „Nimic!”

Victor Pițurcă a fost pus să comenteze primele rezultate obținute de Mirel Rădoi la FCSB. Ce părere are fostul selecționer despre performanțele tehnicianului
Alex Bodnariu
24.03.2026 | 21:03
Victor Pițurcă nu s-a ferit și a dat în direct verdictul despre Mirel Rădoi la FCSB. Foto: colaj Fanatik.
Victor Pițurcă (69 ani) nu este impresionat, deocamdată, de ce a reușit Mirel Rădoi la FCSB. Mai mult decât atât, fostul selecționer al naționalei României l-a taxat pe antrenorul de 45 de ani, după ce campioana României a remizat cu Metaloglobus (0-0) și a câștigat la limită cu UTA (1-0).

Victor Pițurcă nu l-a menajat pe Mirel Rădoi după primele două meciuri la FCSB

FCSB a reușit, în acest sezon, contraperformanța de a evolua în play-out-ul SuperLigii. Principalul obiectiv al roș-albaștrilor în actuala stagiune rămâne câștigarea play-out-ului și calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Mirel Rădoi a fost adus de Gigi Becali pentru a redresa corabia, însă Victor Pițurcă susține că, deocamdată, tehnicianul nu a bifat rezultatele așteptate.

Mai mult decât atât, „Piți” a spus că FCSB a făcut egal cu o echipă ca și retrogradată în timp ce Florin Bratu, antrenorul lui Metaloglobus, se afla în platoul emisiunii „Fotbal Club” de la TV Digi Sport. Tânărul tehnician a avut o replică savuroasă pentru fostul selecționer.

„Nu s-a schimbat nimic la FCSB de când a venit Mirel Rădoi, mai ales când faci egal cu o echipă ca și retrogradată (n.r. Metaloglobus). Asta e, Florin Bratu de când a venit la Metaloglobus a schimbat acolo mult, foarte mult”, a declarat Victor Pițurcă. „Dați-mi curaj, nea Piți”, a fost răspunsul lui Bratu.

Victor Pițurcă, replică genială în direct despre Gigi Becali

Ulterior, Radu Naum, moderatorul emisiunii, a precizat că un detaliu cel puțin s-a schimbat la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Gigi Becali, patronul echipei, a renunțat să se implice în alcătuirea echipei de start și a încetat să mai facă celebrele schimbări de la pauza meciurilor.

Victor Pițurcă a avut o replică savuroasă. „(n.r. Gigi Becali nu mai face schimbări la pauză) Asta e problema, de-asta sunt îngrijorat și eu, că nu mai face Gigi Becali echipa”. FCSB este lider în play-out după primele două etape scurse. Roș-albaștrii au 27 de puncte și un golaveraj superior (1-0).

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
