Victor Pițurcă a dat verdictul despre Mirel Rădoi la FCSB după două etape: „Nimic!”

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă (69 ani) nu este impresionat, deocamdată, de ce a reușit Mirel Rădoi la FCSB. Mai mult decât atât, fostul selecționer al naționalei României l-a taxat pe antrenorul de 45 de ani, după ce campioana României a remizat cu Metaloglobus (0-0) și a câștigat la limită cu UTA (1-0).

FCSB a reușit, în acest sezon, contraperformanța de a evolua în play-out-ul SuperLigii. Principalul obiectiv al roș-albaștrilor în actuala stagiune rămâne câștigarea play-out-ului și calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Mirel Rădoi a fost adus de Gigi Becali pentru a redresa corabia, însă Victor Pițurcă susține că, deocamdată, tehnicianul nu a bifat rezultatele așteptate.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, „Piți” a spus că în timp ce Florin Bratu, antrenorul lui Metaloglobus, se afla în platoul emisiunii „Fotbal Club” de la . Tânărul tehnician a avut o replică savuroasă pentru fostul selecționer.

„Nu s-a schimbat nimic la FCSB de când a venit Mirel Rădoi, mai ales când faci egal cu o echipă ca și retrogradată (n.r. Metaloglobus). Asta e, Florin Bratu de când a venit la Metaloglobus a schimbat acolo mult, foarte mult”, a declarat Victor Pițurcă. „Dați-mi curaj, nea Piți”, a fost răspunsul lui Bratu.

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă, replică genială în direct despre Gigi Becali

Ulterior, Radu Naum, moderatorul emisiunii, a precizat că un detaliu cel puțin s-a schimbat la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. și a încetat să mai facă celebrele schimbări de la pauza meciurilor.

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă a avut o replică savuroasă. „(n.r. Gigi Becali nu mai face schimbări la pauză) Asta e problema, de-asta sunt îngrijorat și eu, că nu mai face Gigi Becali echipa”. FCSB este lider în play-out după primele două etape scurse. Roș-albaștrii au 27 de puncte și un golaveraj superior (1-0).