Victor Pițurcă a dat verdictul despre numirea lui Marius Baciu la FCSB: „Îmi pare rău să o spun”

Gabriel-Alexandru Ioniță
27.05.2026 | 20:34
Victor Pițurcă (70 de ani) a analizat numirea lui Marius Baciu (51 de ani) în funcția de antrenor principal al celor de la FCSB. Tehnicianul a reușit la primul meci al său să califice echipa în finala barajului de Conference League, grație victoriei obținute în Ghencea, după prelungiri, în fața celor de la FC Botoșani. Acum, fosta campioană a României se pregătește de meciul decisiv contra lui Dinamo, de vineri seară de pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

De ce nu are încredere Victor Pițurcă în numirea lui Marius Baciu la FCSB

Fostul selecționer al României nu crede că Baciu are vreun merit la victoria contra moldovenilor, în primul rând pentru că venise de prea puțin timp la echipă în acel moment, iar în al doilea rând prin prisma faptului că, în viziunea sa, este în continuare destul de clar că tot patronul Gigi Becali are ultimul cuvânt când vine vorba despre deciziile majore de ordin tehnico-tactic.

„Nu vreau să comentez. Știm cu toții cine face echipa, schimbările. Deocamdată, nu pot să spun nimic despre antrenorul Marius Baciu. Mi-a fost elev, l-am debutat la naționala de tineret a României. Îmi pare rău să o spun, dar este antrenorul cu numele, în momentul de față.

Să spunem că ar fi făcut el echipa, schimbările, tot nu ar avea un mare rol (n.r. dacă FCSB ajunge sau ratează cupele europene), asta deoarece a preluat echipa de câteva zile. Nu a mai antrenat de mult timp, dar a fost fotbalist și nu a uitat fotbalul. Știm însă cu toții că echipa și schimbările sunt făcute de Gigi Becali”, a spus Victor Pițurcă, potrivit digisport.ro. 

Ce a spus Marius Baciu în perspectiva barajului Dinamo – FCSB

La finalul meciului cu FC Botoșani, în mod așteptat în mare măsură, antrenorul echipei roș-albastre a transmis că se așteaptă la o misiune dificilă împotriva „câinilor”: „Dinamo e o echipă complicată. Pentru mine e dificil pentru că am avut doar trei antrenamente împreună. Când iei gol în ultima fază, nepermis… În fine. Debusolarea sau frica de rezultat cred că ne-au dus acolo. La un meci FCSB – Dinamo nu poți să te gândești la o favorită. Au și o zi în plus, au un antrenor bun, un joc consistent, pot să bată orice echipă”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
