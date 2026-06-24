Victor Pițurcă a dat verdictul despre transferul jucătorului: „Dacă nu se schimbă, într-un an revine la FCSB”

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Darius Olaru, așa cum . Vicecampioana Belgiei a plătit nu mai puțin de trei milioane de euro în schimbul mijlocașului. Cum mutarea a fost făcută pe o sumă importantă, Victor Pițurcă a oferit un prim verdict.

Victor Pițurcă a dat verdictul despre transferul lui Darius Olaru

Darius Olaru a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în sezoanele precedente, iar lipsa sa va lăsa cu siguranță un gol. Întrebat despre mutarea în Belgia, Victor Pițurcă a transmis că mijlocașul va trebui să își schimbe stilul de joc și să nu mai cadă la fiecare atingere, pentru că în caz contrar nu va reuși să se adapteze.

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„Olaru e norocos că a ajuns la vicecampioana Belgiei, nu este ușor să pătrunzi acolo. Important este ce va face acolo. Eu zic că e un pas uriaș înainte pentru Olaru. Depinde foarte mult de el să se impună, pentru că fotbalul din Belgia este destul de dur.

Este alt ritm față de campionatul nostru. Să nu văd că, după un an de zile, se vorbește că revine iar la FCSB, cum s-a întâmplat cu alți jucători. Este foarte important să-și schimbe acele gesturi, pentru că nu mai merge cum se întâmpla aici… la fiecare atingere, mima și cădea.

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Eu sper să reușească, deoarece este un jucător cu calități bune. Sper să reprezinte bine fotbalul românesc în campionatul belgian, pentru ca și alți jucători să facă pasul acolo. Echipele noastre nu se compară cu cele din Belgia. Vedeți că echipele lor sunt constant în Liga Campionilor. De la Saint-Gilloise, Olaru poate să facă pasul către o echipă mare, numai de el depinde acest lucru”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit .

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Darius Olaru, vândut pe suma corectă la Union Saint Gilloise

În continuare, Victor Pițurcă a adăugat că Darius Olaru a fost vândut pe suma corectă, în condițiile în care ritmul său a scăzut în ultima perioadă. Fostul selecționer e de părere că pe mijlocaș îl va ajuta foarte mult capacitatea mare de efort, acesta fiind, de altfel,

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„Dacă va reuși să joace titular și să marcheze goluri, sunt convins că poate face pasul într-un campionat mai puternic. Încă o dată, depinde de el. El nu e un jucător atletic, nu are o forță deosebită, nu are o viteză deosebită, asta e o mare problemă. În schimb, are o capacitate de efort foarte mare și are execuții din afara careului, acesta cred că a și fost motivul pentru care a fost cooptat în lotul lui Saint-Gilloise.

Eu cred că ăsta e maximum ce se putea lua pe Darius Olaru. Avea deja o vârstă, începuse și el să scadă ca nivel la FCSB. Este o mutare bună atât pentru el, cât și pentru club”, a mai spus Victor Pițurcă, conform sursei amintite mai sus.

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