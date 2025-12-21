Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Rapid: „Are prima șansă”

ADVERTISEMENT

Duminică seară, FCSB și Rapid își vor măsura forțele pe Arena Națională, în derby-ul finalului de an din Superliga României. Fostul mare fotbalist român Victor Pițurcă a analizat forma celor două rivale și a tras o concluzie interesantă. Acesta este de părere că roș-albaștrii pleacă cu prima șansă.

Derby înainte de Crăciun! FCSB dă piept cu rivalii de la Rapid

FCSB trece printr-o perioadă destul de bună. Roș-albaștrii s-au apropiat de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii României și încă au șanse, cel puțin matematice, la o calificare în primăvara europeană, după victoria din meciul cu Feyenoord.

Rapid, în schimb, deși este pe primul loc în clasamentul Superligii, . Giuleștenii nu au mai câștigat de trei meciuri, iar Costel Gâlcă speră să reușească să găsească soluțiile pentru a încheia anul cu un rezultat pozitiv. În cazul unei înfrângeri, echipa sa ar putea coborî de pe primul loc.

Victor Pițurcă merge pe mâna celor de la FCSB în derby-ul cu Rapid

, este de părere că FCSB este favorită în duelul cu Rapid, deși se află mult mai jos în clasament. Acesta a analizat forma slabă a giuleștenilor și crede că formația pregătită de Costel Gâlcă pleacă cu a doua șansă.

„Un meci încins, cum este între două echipe cu suporteri. Spectacolul este asigurat în tribună, dar sper să fie și la nivelul terenului. Eu cred că, totuși, FCSB are prima șansă. Rapid a pierdut ultimul meci de o manieră categorică (n.r. 0-2 cu Oțelul Galați).

Trebuie să o spunem, Rapid nu a avut în acest tur un joc atât de consistent, s-a câștigat mai mult prin pragmatism. Jocul Rapidului nu spune mare lucru. Un meci de genul acesta naște ambiții mari. Fizic și psihic, toți jucătorii sunt la cel mai înalt nivel. Dacă va câștiga, FCSB va face un pas mare către play-off, în timp ce Rapid își va consolida poziția de lider”, a explicat Victor Pițurcă, conform