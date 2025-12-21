Sport

Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Rapid: „Are prima șansă”

Victor Pițurcă a analizat duelul dintre FCSB și Rapid din Superliga României și a spus cine este favorita în derby-ul de pe Arena Națională. Marele avantaj al campioanei.
Alex Bodnariu
21.12.2025 | 09:30
Victor Piturca a dat verdictul inainte de FCSB Rapid Are prima sansa
ULTIMA ORĂ
Cine e favorita în derby-ul FCSB - Rapid. Verdictul lui Victor Pițurcă
ADVERTISEMENT

Duminică seară, FCSB și Rapid își vor măsura forțele pe Arena Națională, în derby-ul finalului de an din Superliga României. Fostul mare fotbalist român Victor Pițurcă a analizat forma celor două rivale și a tras o concluzie interesantă. Acesta este de părere că roș-albaștrii pleacă cu prima șansă.

Derby înainte de Crăciun! FCSB dă piept cu rivalii de la Rapid

FCSB trece printr-o perioadă destul de bună. Roș-albaștrii s-au apropiat de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii României și încă au șanse, cel puțin matematice, la o calificare în primăvara europeană, după victoria din meciul cu Feyenoord.

ADVERTISEMENT

Rapid, în schimb, deși este pe primul loc în clasamentul Superligii, nu se află în cea mai bună formă. Giuleștenii nu au mai câștigat de trei meciuri, iar Costel Gâlcă speră să reușească să găsească soluțiile pentru a încheia anul cu un rezultat pozitiv. În cazul unei înfrângeri, echipa sa ar putea coborî de pe primul loc.

Victor Pițurcă merge pe mâna celor de la FCSB în derby-ul cu Rapid

Victor Pițurcă, fostul golgheter al Stelei, este de părere că FCSB este favorită în duelul cu Rapid, deși se află mult mai jos în clasament. Acesta a analizat forma slabă a giuleștenilor și crede că formația pregătită de Costel Gâlcă pleacă cu a doua șansă.

ADVERTISEMENT
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Digi24.ro
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO

„Un meci încins, cum este între două echipe cu suporteri. Spectacolul este asigurat în tribună, dar sper să fie și la nivelul terenului. Eu cred că, totuși, FCSB are prima șansă. Rapid a pierdut ultimul meci de o manieră categorică (n.r. 0-2 cu Oțelul Galați).

ADVERTISEMENT
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după...
Digisport.ro
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii

Trebuie să o spunem, Rapid nu a avut în acest tur un joc atât de consistent, s-a câștigat mai mult prin pragmatism. Jocul Rapidului nu spune mare lucru. Un meci de genul acesta naște ambiții mari. Fizic și psihic, toți jucătorii sunt la cel mai înalt nivel. Dacă va câștiga, FCSB va face un pas mare către play-off, în timp ce Rapid își va consolida poziția de lider”, a explicat Victor Pițurcă, conform Digi Sport.

Golgheter în România, rezervă în străinătate! Probleme pentru fotbalistul vândut cu 1,3 milioane...
Fanatik
Golgheter în România, rezervă în străinătate! Probleme pentru fotbalistul vândut cu 1,3 milioane de euro
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut...
Fanatik
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League!
Alex Chipciu, dezvăluiri emoţionante de la meciul cu Austria: „Mi-a fost frică! Un...
Fanatik
Alex Chipciu, dezvăluiri emoţionante de la meciul cu Austria: „Mi-a fost frică! Un meci de care ai parte foarte rar în carieră”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un...
iamsport.ro
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un fotbalist de față cu toți colegii: 'Atât poți! Te rog eu frumos, lasă mingea să intre, nu o mai scoate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!