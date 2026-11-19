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Victor Pițurcă (70 de ani), una dintre legendele Stelei, a dezvăluit că un om de afaceri din țările arabe este interesat să preia clubul câștigător de Cupa Campionilor Europeni. Roș-albaștrii iar fostul selecționer a explicat că această schimbare s-ar putea realiza în curând.

Steaua poate fi preluată de un patron din Golf

Victor Pițurcă a dezvăluit că un investitor străin, din zona Golfului, este interesat să cumpere Steaua. Acest lucru ar face ca formația din Liga a 2-a să aibă în sfârșit dreptul să promoveze pe prima scenă a fotbalului românesc. Fostul mare jucător al Stelei a povestit că, în trecut, Gigi Nețoiu a adus un investitor la Steaua, însă prețul foarte mare cerut în schimbul clubului a oprit interesul acestuia:

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„Da, există o șansă, cu cineva din afară. S-a schimbat și ministrul. Am vorbit cu domnul comandant acum o săptămână și ceva, mi-a spus că trebuie să vadă ce se întâmplă, dar nu mi-a mai dat niciun semn. Dacă vor veni cei de afară, voi merge direct la ministru să vedem dacă vor sau nu vor.

Problema e că ne ducem noi, generația noastră, și, dacă ne ducem noi, s-a cam terminat cu Steaua. Poate facem ca la Barcelona, cu socios, cei care iubesc Steaua, să investească, dar trebuie să ne mișcăm, să putem să promovăm. Dacă vom putea promova, puteam să atragem și oameni cu bani.

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Acum ceva timp, a fost Gigi Nețoiu la Minister și a venit cu un investitor turc. Ce au zis cei care conduceau Ministerul? Că vând echipa cu 20 de milioane, că vând palmaresul, culorile. N-au fost de acord. Acum e cineva care e de acord, să vedem dacă mai vând. Trebuie o clauză, două, prin care această echipă să țină în continuare de Ministerul Apărării. Investitorul e din afara României. E din țările arabe. Bani sunt mulți, dar vreau să văd realitatea. Ca ministru al Apărării, dacă reușești la Steaua, te ține minte lumea toată viața”, a declarat Victor Pițurcă la

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Steaua este într-o situație foarte dificilă în Liga a 2-a

, însă, din păcate pentru fanii „militarilor”, în acest an problema adevărată este forma sportivă. Echipa antrenată de Daniel Oprița a adunat doar 11 puncte în 13 meciuri și se află pe locul 16 în clasament, iar play-off-ul pare imposibil de atins. Totuși, roș-albaștrii trebuie să încerce să adune cât mai multe puncte din ultimele etape pentru a nu avea emoții în play-out, acolo unde o serie slabă poate deschide drumul spre Liga a 3-a.