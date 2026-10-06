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Victor Pițurcă a găsit singurul câștig al lui Gică Hagi după dezastrul din Liga Națiunilor: „Se poate bate cu oricine!”

Victor Pițurcă a analizat cele patru prestații ale echipei naționale din Liga Națiunilor și a dezvăluit numele fotbalistului care l-a impresionat. Ce jucător intră la capitolul plusuri după cele patru înfrângeri.
Mihai Cheleș
06.10.2026 | 17:15
Victor Piturca a gasit singurul castig al lui Gica Hagi dupa dezastrul din Liga Natiunilor Se poate bate cu oricine
EXCLUSIV FANATIK
Victor Pițurcă a spus cine l-a impresionat la echipa națională / Foto: edit Fanatik
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Fostul selecționer Victor Pițurcă a urmărit cu atenție ultimele meciuri ale naționalei României din Liga Națiunilor și nu a fost impresionat de prea mulți fotbaliști utilizați de Gică Hagi. A existat, însă, o excepție: fundașul Andrei Coubiș (23 de ani), legitimat la Lincoln, în liga secundă din Anglia.

Victor Pițurcă, impresionat de Andrei Coubiș

Întrebat la FANATIK SUPERLIGA dacă vreunul dintre jucătorii României l-a convins după cele patru eșecuri – 1-2 în Suedia, 2-4 cu Bosnia, 0-6 în Polonia și 0-1 cu Suedia – Victor Pițurcă l-a nominalizat direct pe Andrei Coubiș. Fostul selecționer consideră că jucătorul reprezintă un real câștig pentru echipa națională, în special datorită calităților sale fizice.

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„(V-a convins vreun jucător?) Da, Coubiș este un mare câștig pentru echipa națională. Este un jucător care se poate bate la nivelul acesta fără niciun fel de problemă. În rest… Da, au fost momente și momente în care unii au jucat binișor, dar Coubiș, zic eu, e un mare câștig pentru echipa națională. Este un jucător care, din punct de vedere fizic, se poate bate cu orice adversar la nivelul acesta”, a declarat Victor Pițurcă.

Andrei Coubiș a fost jucătorul care a primit cele mai multe minute din partea lui Gică Hagi în această acțiune: 90 de minute cu Suedia (1-2), 90 de minute cu Bosnia-Herțegovina (2-4), 63 de minute cu Polonia (0-6) și 90 de minute cu Suedia, la București (0-1).

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Capăt de drum pentru Burcă, Stanciu și Tănase?

Fostul selecționer a analizat și situația jucătorilor cu experiență din lot. Pițurcă este de părere că Andrei Burcă, Nicolae Stanciu și Florin Tănase au simțit că selecționerul Gică Hagi nu se va mai baza în aceeași măsură pe ajutorul lor, iar din acest motiv nu ar mai fi dat totul în teren.

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„(n.r. – despre Burcă, Stanciu, Tănase) Ei n-au avut acum prestația din meciurile trecute. Au simțit din partea lui Gică că nu prea mai sunt… Nu va mai conta pe ei. Au simțit lucrul acesta și nu s-au mai ridicat la nivelul arătat cu Iordănescu. Din punctul meu de vedere, ca fost selecționer, mă bazez pe jucători cu care cred că pot câștiga meciul. Care sunt în formă, care joacă. De exemplu Stanciu, pentru mine era titular incontestabil. E un jucător cu mare experiență, marchează în China… Nu e viață așa ușoară în China, e un campionat puternic”, a completat tehnicianul.

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Ianis Hagi sau Dennis Man?

De asemenea, Victor Pițurcă a fost întrebat și despre Ianis Hagi, însă a evitat să spună clar dacă l-ar fi utilizat în aceste meciuri, în condițiile în care mijlocașul nu a prins prea multe minute la echipa de club, Alanyaspor. În schimb, antrenorul a dezvăluit că l-ar fi utilizat fără probleme pe Dennis Man, jucător aflat în aceeași situație la PSV Eindhoven.

„(n.r. – Ianis Hagi ar fi jucat?) Nu pot să spun acum dacă…Dar răspunsul vi l-am dat. Domne, poți să te bazezi pe un jucător foarte valoros. De exemplu, Dennis Man. Nu am mai amintit de Man pentru că el este unul dintre jucătorii mai vechi. Pe el l-aș fi băgat pentru că este un jucător valoros, chiar dacă nu prea a jucat la echipa de club”, a conchis Victor Pițurcă.

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Mihai Cheleș
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș este editor pe sport la FANATIK. Lucrează în presă din 2016, când și-a început activitatea în rubrica de sport a cotidianului „Cuget Liber” din Constanța. În 2019, s-a mutat la București, unde și-a continuat activitatea în presa sportivă. De-a lungul carierei a lucrat pentru Telekom Sport/Orange Sport, PlaySport, ProSport, Digi Sport, GOLAZO și iAMsport.ro, înainte de a ajunge la FANATIK.
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