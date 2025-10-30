Victor Pițurcă a mitraliat vedetele lui CFR Cluj: „Am văzut suficient!”. Ce a spus despre fostul antrenor: „Cum se poate așa ceva?”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj are un sezon dezastruos până în acest moment. Formația ce a început sub comanda lui Dan Petrescu, iar în acest moment se află la al treilea antrenor, fără să mai punem în calcul interimarul, are o medie mai mică de un punct pe meci și se află la șase puncte de locurile de play-off. Daniel Pancu a fost numit pe banca tehnică, însă Victor Pițurcă este de părere că problema se află în lotul ardelenilor.

Victor Pițurcă, critici la adresa lui Islam Slimani și Kurt Zouma

CFR Cluj are doar 13 puncte în clasament și se află pe locul 13 în SuperLiga României, care la finalul play-out-ului duce la barajul de rămânere în prima ligă. Echipa se află la șase puncte de locurile de play-off, dar la aceeași distanță de ultimul loc, iar Daniel Pancu a fost încredințat cu misiunea dificilă de a salva corabia ce pare deja pe jumătate scufundată.

Victor Pițurcă, însă nu crede că lotul clujenilor are o valoare atât de mare precum se crede. Doi dintre jucătorii care nu se ridică la așteptările pe care suporterii le aveau sunt chiar vedetele Islam Slimani și Kurt Zouma, ambii cu sute de meciuri în ligi importante ale Europei, chiar și în Premier League, cel mai dificil campionat din lume.

„I-am văzut în teren. Evoluția lor s-a văzut în teren. A fost modestă. Silmani mi se pare destul de lent pentru a trece de cineva. Nu mă pot pronunța 100%, cu un ochi de profesionist, pentru că nu am văzut toate meciurile, antrenamentele, dar eu cred că am văzut suficient”, a spus Victor Pițurcă, conform

Victor Pițurcă are încredere în Daniel Pancu. Fostul selecționer a pus tunurile pe Andrea Mandorlini

Daniel Pancu este un antrenor la început de drum, ultima sa experiență fiind la echipa națională U21, cu care a mers la turneul final din Slovacia, însă unde nu a obținut niciun punct. „Piți” are încredere în tinerii antrenori români și condamnă strategia de a aduce antrenori străini la echipe din SuperLiga României în detrimentul antrenorilor noștri:

„CFR este o echipă de top din România, dar e un moment dificil. Dacă Daniel Pancu îl va trece cu bine, va veni în rândul antrenorilor din prima ligă. Antrenorii noștri tineri au probleme pentru că patronii nu mizează pe ei. Îi aduc, la fel ca la CFR, din Italia. Dacă nu antrenezi în prima ligă sau a doua în Italia, cum poți antrena la CFR Cluj?”, a mai explicat Victor Pițurcă.

Islam Slimani și Kurt Zouma joacă în SuperLiga României cu CV-uri incredibile

Deși trecuți de prima tinerețe, algerianul Slimani chiar apropiindu-se vertiginos de retragere, cei doi fotbaliști extrem de cunoscuți în Europa nu mai pot aduce în România același aport de joc pentru care s-au făcut remarcați la 25-26 de ani.

Kurt Zouma, spre exemplu, în urmă cu doar două sezoane era căpitanul celor de la West Ham United, pentru care a adunat peste 100 de meciuri în Premier League. Ultima sa experiență înainte de CFR Cluj a avut-o pentru o echipă din Arabia Saudită, cu care a retrogradat în liga secundă. Zouma are și 11 selecții în naționala mare a Franței.

De partea cealaltă, cu 47 de goluri în 102 partide. El s-a făcut remarcat în campionatul Portugaliei, la Sporting Lisabona, după care a mai jucat în Premier League, la echipe precum Leicester City, care era campioana Angliei la acea vreme, și Newcastle United. El a evoluat și în Franța, la AS Monaco, Lyon și Brest, dar și în Superliga Turciei, pentru Fenerbahce.