Sport

Victor Pițurcă a numit favorita în FCSB – Rapid! Verdictul fostului selecționer

Bogdan Ciutacu, Mihnea Ștefan
23.10.2026 | 08:13
Victor Piturca a numit favorita in FCSB Rapid Verdictul fostului selectioner
SPECIAL FANATIK
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB - Rapid Foto: colaj Fanatik
Victor Pițurcă s-a pronunțat înainte de FCSB - Rapid. Antrenorul a precizat că una dintre echipe pornește cu un atu în derby-ul de pe Arena Națională
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Victor Pițurcă consideră că Rapid are un mic avantaj în derby-ul cu FCSB. Ultimele partide ale celor două formații l-au făcut pe fostul selecționer să creadă că giuleștenii au șanse mai mari să câștige meciul.

Analiza lui Victor Pițurcă înainte de FCSB – Rapid

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, FCSB va primi vizita Rapidului, pe Arena Națională, în etapa a 13-a a SuperLigii. Derby-ul le găsește pe cele două rivale după victorii consecutive. De la venirea lui Laurențiu Reghecampf (51 ani), roș-albaștrii au câștigat cu Oțelul, 1-0, și FC Voluntari, 2-1, în timp ce elevii lui Daniel Pancu (49 ani) vin după 5 succese la rând: 1-0 cu Oțelul, 2-1 cu Voluntari, 3-1 cu FC Argeș, 4-3 cu U Cluj și 2-0 împotriva Corvinului Hunedoara.

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Victor Pițurcă consideră că Rapidul beneficiază de un avantaj în acest moment. Asta pentru că FCSB încă nu a depășit complet criza de formă, în ciuda faptului că a câștigat ultimele două partide din SuperLiga.

„Eu aștept un meci bun, un spectacol de calitate, să câștige echipa care joacă cel mai bun în acest moment. Da, parcă Rapidul e puțin favorită, FCSB navighează în ape mai tulburi. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Victor Pițurcă.

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Denis Drăguș, incert pentru FCSB – Rapid

FCSB nu știe dacă va putea conta pe Denis Drăguș în derby-ul cu Rapid. Atacantul căruia Gigi Becali i-a oferit un salariu de 1 milion de euro a absentat și cu FC Voluntari. Ulterior, patronul de la FCSB a precizat că putea juca doar 20 de minute, dar staff-ul a decis să nu riște o nouă accidentare.

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Despre problemele medicale ale lui Denis Drăguș s-a pronunțat și Mitică Dragomir. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal crede că problema este mai complexă, iar fotbalistul are nevoie de un control amănunțit pentru a se identifica dacă are un deficit de substanțe în organism.

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„În momentul în care începi să te rupi, ori ai lipsă de magneziu, de vitamina B12, de ceva. Problema este că, deși faci toate analizele, important e cine citește rezultatele analizelor. Asta contează. Se pricepe cineva? Trebuie dus la un mare specialist care știe sigur. Vede ce îți lipsește în organism și îți spune: ‘Iei asta, asta!’. Cum au făcut cu Messi. La el i-au luat de la unghia mică de sus fiecare parte din corp. Tot, tot, tot ce îi trebuie pentru creier, pentru masă musculară, pentru dezvoltarea capacității toracice, etc. Asta au făcut cu el”, a declarat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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