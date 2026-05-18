Victor Pițurcă a reacționat după ce Gigi Becali l-a pus pe Marius Baciu antrenor la FCSB: „Voi putea spune mai multe”

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă (70 de ani) a comentat numirea lui Marius Baciu (51 de ani) în funcția de antrenor principal la FCSB. Fostul selecționer l-a avut căpitan pe Baciu la singurul titltu câștigat de-a lungul carierei de tehnician.

Victor Pițurcă, despre numirea lui Marius Baciu la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că antrenorul în vârstă de 51 de ani este alesul lui Gigi Becali pentru a prelua banca tehnică a roș-albaștrilor. Fostul fundaș a semnat un contract valabil pe un an de zile. Vestea a fost comentată de Victor Pițurcă, fostul antrenor al lui Baciu. „Am auzit și eu. Să vedem în ce condiții a venit și voi putea spune mai multe”, a declarat Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru FANATIK. Meciul se va juca în Ghencea, duminică, 24 mai, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

Marius Baciu, care a jucat la Steaua, în perioada 1996-2002, , singurul din cariera de antrenor a lui Victor Pițurcă. După acea performanță, Baciu a mai stat un an la Steaua și s-a transferat la Lille. După plecarea sa în Franța, banderola de căpitan a roș-albaștrilor a ajuns pe brațul lui Mirel Rădoi. Pe lângă titlul cucerit în anul 2001, Victor Pițurcă a mai luat cu Steaua o Cupă a României (1991-1992) și o Supercupă a României (2001).

Marius Baciu va debuta pe banca FCSB-ului la primul baraj de Europa, cel din play-out, cu FC Botoșani. Meciul se va juca în Ghencea, duminică, 24 mai, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

Cine a fost fotbalistul Marius Baciu. Are peste 100 de meciuri pentru Steaua și a jucat în Ligue 1

Marius Baciu este originar din Mediaș, iar cariera de fotbalist și-a început-o în 1992, la Inter Sibiu, urmând ca mai apoi să joace și pentru echipa orașului său natal, Gaz Metan Mediaș. În 1996 a fost transferat la Steaua, echipă pentru care a bifat 140 de meciuri, iar într-o bună parte dintre ele a purtat și banderola de căpitan.

ADVERTISEMENT

De meserie fundaș central, Marius Baciu a prins transferul vieții după șase ani petrecuți la Steaua, iar în 2002 a mers în Ligue 1, la Lille. El a evoluat în 34 de meciuri pentru formația franceză și a înscris un gol în cei doi ani petrecuți în Hexagon. În ciuda acestor performanțe, Baciu nu a prins nicio selecție în echipa națională a României, având și o concurență acerbă cu jucători precum Chivu, Tamaș sau Săpunaru.