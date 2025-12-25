Sport

Victor Pițurcă, alergat de polițiști în aeroport dintr-un motiv incredibil! Scena care l-a șocat pe Miodrag Belodedici

Miodrag Belodedici, la un pas de a avea probleme din cauza lui Victor Pițurcă. Scena demnă de filme petrecută pe aeroport. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
25.12.2025 | 15:32
Victor Piturca alergat de politisti in aeroport dintrun motiv incredibil Scena care la socat pe Miodrag Belodedici
Poveste fabuloasă cu Miodrag Belodedici și Victor Pițurcă pe aeroport. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Miodrag Belodedici a avut parte de multe momente tari în cariera de fotbalist. Ce s-a întâmplat într-o deplasare a Stelei și cum era să intre în necazuri din cauza lui Victor Pițurcă, de fapt.

Marea dezamăgire a lui Miodrag Belodedici față de regimul comunist din România

Regimul comunist a fost unul riguros și priva cetățeni de anumite drepturi și bunuri. Nici măcar sportivii nu erau scutiți, fotbaliștii din România neavând dreptul de a poseda valută în acea perioadă.

Andrei Vochin, invitat permanent al emisiunii „Oldies but Goldies”, a povestit cât de mult l-a afectat acest aspect pe Miodrag Belodedici și cât de multă neliniște îi cauza înaintea meciurilor din deplasare.

„Mi-a spus că era extrem de dureros pentru el faptul că de fiecare dată când plecau în străinătate, trebuiau să-și ascundă banii, valuta. Pentru că n-aveai voie să deții valută în România. Și cu toată protecția lui Valentin Ceaușescu, ăștia de la Steaua erau controlați la vamă, că vama era controlată de ăia de la Dinamo. Tot timpul, în loc să se întâlnească să vorbească de meci, în seara de dinaintea plecării pentru un meci din străinătate, aveau tot felul de activității de a ascunde valuta!”, a spus inițial Andrei Vochin.

Scena care l-a șocat pe Miodrag Belodedici pe aeroport și cum era să dea de necazuri din cauza lui Victor Pițurcă

Andrei Vochin a mai povestit un episod genial petrecut pe aeroport. Miodrag Belodedici a fost cât pe ce să aibă probleme cu autoritățile din cauza lui Victor Pițurcă, cel care a făcut recent analiza luptei la titlu.

„A avut un șoc o dată în aeroport. După ce au trecut și și-au lăsat bagajele, Pițurcă a fost luat și băgat într-o cameră. A stat vreo 2-3 minute, s-a deschis ușa apoi, iar Pițurcă a zbughit-o prin aeroport cu polițiștii  de frontieră după el. Când a venit, ca să nu piardă valuta, că ți-o confisca, a ținut valuta în mână și a fugit cumva spre grupul de jucători. A trecut pe un grup de jucători și i-a pus banii în mână lui Belodedici și a fugit mai departe.

Belo avea boarding pass-ul într-o mână și banii în mână asta și a venit polițistul, l-a apucat de mână, dar norocul lui că a fost că l-a apucat de mână cu boarding-ul. L-a întrebat ce are acolo și ăsta i-a arătat boarding-ul și a trecut mai departe, a scăpat. Mi-a zis, când a văzut imaginea aia… cum să câștigi Cupa Campionilor și să ajungi în situația în care să te alerge miliția…”, a mai povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
