Victor Pițurcă, amintiri la 34 de ani de la câștigarea Supercupei Europei: ”Era echipa secolului”

Miercuri, 24 februarie, se împlinesc 34 de ani de la marea performață a Stelei București de a câștigat Supercupa Europei, iar Victor Pițurcă a rememorat câteva amintiri de la întâlnirea cu Dinamo Kiev de la Monte Carlo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Steaua şi Dinamo Kiev a fost primul pentru Gheorghe Hagi în tricoul “roş-albastru”, iar ”Regele” a reușit singurul gol al partidei din lovitură liberă în finalul primei reprize.

Steaua venea înaintea acelui meci din postura de câştigătoare a Cupei Campionilor, în timp ce sovieticii îşi adjudecaseră cu un an înainte Cupa Cupelor, în faţa grupării spaniole Atletico Madrid.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Amintirile lui Victor Pițurcă de la victoria cu Dinamo Kiev din Supercupa Europei

La 34 de ani distanță de la superba performanță a Stelei de a câștiga Supercupa Europei, Victor Pițurcă și-a amintit ce temeri existau înaintea meciului și cum s-au bucurat ”militarii” după succesul în fața celor de la Dinamo Kiev.

”Eram la Monte Carlo, ţin minte că am servit micul dejun şi ne pregăteam de joc, care nouă ni se părea foarte greu, foarte dificil, mai ales din cauza presei pe care o avea Dinamo Kiev”, a declarat Pițurcă pentru Antena Sport.

ADVERTISEMENT

”Era denumită echipa secolului, cea mai bună echipă. Din motivul ăsta ne făceam griji. Am jucat cu puţină teamă în acel joc, de asta s-a şi întâmplat ca rezultatul să fie unul strâns. Am jucat mai închis şi până la urmă ne-am atins scopul”, a continuat fostul atacant.

”Devenisem o maşină de fotbal”

Victor Pițurcă a vorbit și despre integrarea lui Gică Hagi la Steaua: ”Gică a venit la Steaua în acel an. A avut şi şansa să înscrie, a rămas în istorie! Da, era la începutul carierei, era foarte tânăr, dar deja dacă juca în acel 11 al Stelei, care câştigase Cupa Campionilor, vă imaginaţi că avea deja o valoare incontestabilă. S-a integrat rapid în familia Stelei, chiar dacă la început era mai individualist”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Cred că sărbătoarea a fost atunci alta faţă de cea cu Barcelona. Am învăţat în primul rând să ne bucurăm. După meciul cu Barcelona nu am ştiut. Am stat mai mult la masă, eram cu familiile, cu soţiile. Ţin minte că am stat mai mult şi ne-am bucurat de acel succes.

Noi eram o ţară închisă atunci, nu ştiam prea multe. Nu realizam succesul de care am avut parte. Nu era simplu. Imaginaţi-vă să se întâmple azi, o echipă românească să aibă acele rezultate pe care le-am avut noi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ar fi cu totul şi cu totul altceva. În perioada aia devenisem o maşină de fotbal. Intram în teren, jucam şi câştigam toate meciurile. Am avut o perioadă formidabilă în care nu am putut fi învinşi de nimeni”, a conchis fostul selecționer.