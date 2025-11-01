Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”

ADVERTISEMENT

Steaua Bucureşti este blocată de patru ani în liga secundă fără drept de promovare. Suporterii „militarilor” aşteaptă cu , astfel încât echipa să poată juca în SuperLiga.

Victor Piţurcă, manager general la Steaua?! Ce problemă trebuie să rezolve la echipă

Ioan Becali a vorbit la Giovanni Show despre posibilitatea ca , în cazul în care echipa va avea drept de promovare. Care e problema majoră cu care va trebui să se confrunte Steaua:

„Se duce la Steaua manager general? Foarte bine. Dar trebuie să aduni oameni cu bani. Cum să faci performanţă la Steaua fără bani? Neţoiu n-a încercat să facă fără bani?

Ca să devină Steaua care a fost trebuie oameni cu bani. Neţoiu… Dar dacă Neţoiu bagă bani, vrea să conducă el. Poate să pună şi Victor Piţurcă bani, că nu stă rău. Nu e o problemă.

Dar care sunt ceilalţi? Le trebuie un buget de 10 milioane de euro. Ok, la început 3-4 milioane ca să intri în SuperLiga. Al doilea an, al treilea an. E greu să te baţi cu leii ăştia care se califică în play-off.

Că toţi au, în afară de Botoşani. Are şanse Piţurcă, dar trebuie să adune oameni cu bani. A fost antrenor, ştie. Cred că stă bine şi Piţurcă la nivel financiar”, a spus Giovanni Becali.

O avere! Câți bani a câștigat Victor Pițurcă după procesul cu Al Ittihad

Celebrul impresar a dezvăluit că Victor Piţurcă a încasat o adevărată avere după procesul cu Al Ittihad. După ce a fost dat afară de arabi, fostul selecţioner a încasat nu mai puţin de 7 milioane de euro:

„Are afaceri, a luat şapte milioane de euro de la arabi. A avut proces cu Al Ittihad. A luat milioane de euro. Credeţi că vorbesc din poveşti? A avut proces, a durat 2-3 ani şi i-au băgat şapte milioane în cont.

Trebuie să ai parteneri. Şi cel care bagă mai mult trebuie să conducă. Ok, îl lasă pe Piţurcă, dar cel care bagă bani vrea să ştie ce se întâmplă”, a dezvăluit Giovanni Becali.