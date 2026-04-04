Victor Pițurcă, anunț-bombă după conferința ministrului MApN: „Și-ar dori să vină la Steaua! 5 milioane de euro și 30.000 de spectatori în tribune”

ADVERTISEMENT

Radu Miruță a anunțat, în cea mai recentă conferință de presă, că dorește să rezolve problema promovării în cazul CSA Steaua. Ministrul Apărării susține că e de acord cu varianta asocierii cu un privat, aste pentru ca „militarii” să poată urca în primul eșalon fotbalistic. Victor Pițurcă s-a arătat încântat de varianta propusă de oficialul MApN.

Victor Pițurcă, încântat de anunțul lui Radu Miruță

La scurt timp după conferința de presă ținută de Radu Miruță, Victor Pițurcă s-a arătat mulțumit de faptul că, în sfârșit, se dorește ca CSA Steaua să promoveze în prima ligă. Fostul atacant e de părere că investitorii privați vor dori să vină alături de formația din eșalonul secund. În trecut, , însă s-au lovit de barierele politice din regimul lui Nicolae Ciucă.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că avem, în sfârșit, un ministru interesat de soarta echipei de fotbal Steaua. Orizontul e acum larg deschis, eu zic că cea mai bună soluție este asta. Să găsim un privat sau mai mulți, care să investească și Steaua să devină iar ce a fost. Cu reprezentanții companiei americane nu am mai avut contact. Dar în ceea ce privește investitorii turci, cei implicați la Galatasaray, eu cred că încă sunt interesați de Steaua. Gigi (n.r. – Gigi Nețoiu) e în relații cu ei, fac afaceri împreună, iar eu zic că și-ar dori să vină la Steaua.

Și probabil că mulți alți investitori ar fi interesați de Steaua. M-ai întrebat despre cei din lumea arabă, din păcate mulți dintre ei nu știu încă lucrul ăsta. Ar trebui făcută un pic de promovare în acest sens, să afle toată lumea că Steaua București caută privați”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit

ADVERTISEMENT

Cum vede Pițurcă viitorul CSA Steaua

, Victor Pițurcă speră că un investitor potent financiar va veni alături de echipă. Fostul atacant e de părere că CSA Steaua va avea 30.000 de fani în tribună dacă va evolua în prima ligă, iar 5 milioane de euro vor fi făcute doar din sponsorizări.

ADVERTISEMENT

„Mi-aș dori să găsim în România oameni potenți financiar, serioși, cărora le place sportul și care și-ar dori să investească la un club precum Steaua București. Sunt sigur că există destui. Subliniez că mi-aș dori investitori din țară; avem și noi oameni cu bani. Doar că, în general, aceștia se feresc să intre în fotbal. Știm episoadele care s-au întâmplat în trecut. Ei trebuie să înțeleagă însă că și fotbalul e o afacere, că se pot scoate bani de aici. Un club cu profesioniști, condus foarte bine, poate câștiga financiar.

ADVERTISEMENT

Mai ales că vorbim despre un club ca Steaua. Când va promova în prima ligă, cel puțin 5 milioane de euro ar trebui să facă din sponsorizări. Bineînțeles, și suporterii vor reveni la stadion. Steaua trebuie să ofere spectacol și așa vor fi din nou 30.000 de oameni în tribune”, a conchis Victor Pițurcă.

Radu Miruță, 4 soluții pentru ca CSA Steaua să promoveze

Dorința suporterilor Stelei, de a vedea echipa promovată în SuperLiga, ar putea deveni realitate în sezonul următor. Radu Miruță afirmă că deține patru soluții pentru a rezolva această problemă din punct de vedere legal și a lansat un apel către firmele private interesate să se implice alături de gruparea din Ghencea.

ADVERTISEMENT

„Având în vedere preocuparea din zona publică a promovării clubului de fotbal în Divizia A. Vă spun foarte asumat și foarte răspicat că da, vreau ca Steaua să ajungă în Divizia A. Și m-am uitat care sunt piedicile existente. Una dintre ele este Legea Sportului care nu permite ca cluburile sportive de drept public să intre în Divizia A având în vedere forma actuală a legii. Există o altă variantă de modificare doar a legii Ministerului Apărării Naționale, astfel încât să dea posibilitatea Ministerului să inițieze o Societate Comercială.

Pentru aceste două variante este nevoie și de altcineva, e nevoie de o voință politică, la nivel de coaliție, la nivel de Parlament și voi încerca în paralel și aceste variante. Am început să mă uit care sunt lucrurile care țin doar de mine și doar de minister. Și aici sunt două: o asociere în participațiune fără scop patrimonial sau o asociere a CSA cu cine dorește din mediul privat. Începând de astăzi invit orice entitate privată care se gândește să analizeze dacă este preocupată să intre într-un parteneriat cu MApN, pentru a gestiona situația fotbalistică de la CSA, să trimită un mesaj și în 2-3 zile eu voi participa personal cu aceste entități private pentru a analiza care sunt pașii următori”, a spus Radu Miruță.