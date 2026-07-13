Victor Pițurcă anunță un complot anti-Steaua: „Ministrul nu a fost lăsat! Trebuie să ne împăcăm cu această realitate sumbră!”

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Deși se îndreaptă spre al șaselea an în Liga 2, situația de la CSA Steaua rămâne în continuare sub un con al incertitudinii. „Militarii” s-au aflat în mai multe rânduri pe poziții care asigurau promovarea directă în SuperLiga, însă forma de organizare a clubului nu a permis ca acest lucru să se întâmple. Radu Miruță promitea în urmă cu câteva luni că problema va fi rezolvată, însă vorbele sale au rămas doar la nivel declarativ, fără să se schimbe nimic în realitate.

Victor Piţurcă, dezamăgit de situaţia de la Steaua

Cum Liga 2 va începe în data de 1 august, situația de la Steaua a rămas neschimbată: echipa nu are drept de promovare. Aflat în această situație, Daniel Oprița s-a resemnat cu ideea că nu va putea accede prea curând în prima ligă, obiectivul său principal fiind calificarea în play-off-ul eșalonului secund.

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FANATIK a stat de vorbă cu Victor Pițurcă despre acest caz bizar. , însă politicianul nu a reușit să rezolve în cele din urmă problema. În ciuda faptului că echipa pășește spre al șaselea sezon în Liga 2, Pițurcă e optimist că, mai devreme sau mai târziu, clubul va obține dreptul de promovare.

„La Steaua situația a fost dificilă tot timpul. Eu am speranța și încrederea că această problemă se va rezolva. Domnul ministru a promis ceva și se pare că nu a reușit nimic. Incertitudinea asta care domnește nu face bine deloc și chiar e o situație dificilă. Am înțeles că nu ar fi fost lăsat”, a declarat Victor Pițurcă.

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Soluția dată de Victor Pițurcă

În continuare, fostul selecționer a transmis că , având în vedere că problema promovării nu a fost rezolvată. Victor Pițurcă e de părere că doar un ministru hotărât va face ca Steaua București să poată urca pe prima scenă a fotbalului românesc.

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„Cert e că nu s-a rezolvat nimic și problema e că nu sunt perspective nici pentru anul viitor. Trebuie să ne împăcăm cu această realitate sumbră. Să sperăm că va apărea o surpriză și depinde ce se întâmplă în clasa politică. Eu cred că numai un ministru extrem de hotărât va putea rezolva situația asta”, a mai spus fostul selecționer pentru FANATIK.