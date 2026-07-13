Sport

Victor Pițurcă anunță un complot anti-Steaua: „Ministrul nu a fost lăsat! Trebuie să ne împăcăm cu această realitate sumbră!”

Victor Pițurcă, dezamăgit de situația în care a ajuns Steaua București. Ce spune fostul selecționer despre promisiunile făcute de Radu Miruță vizavi de promovarea în SuperLiga.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
13.07.2026 | 20:10
Victor Piturca anunta un complot antiSteaua Ministrul nu a fost lasat Trebuie sa ne impacam cu aceasta realitate sumbra
EXCLUSIV FANATIK
Victor Piţurcă, dezamăgit de situaţia de la Steaua. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Deși se îndreaptă spre al șaselea an în Liga 2, situația de la CSA Steaua rămâne în continuare sub un con al incertitudinii. „Militarii” s-au aflat în mai multe rânduri pe poziții care asigurau promovarea directă în SuperLiga, însă forma de organizare a clubului nu a permis ca acest lucru să se întâmple. Radu Miruță promitea în urmă cu câteva luni că problema va fi rezolvată, însă vorbele sale au rămas doar la nivel declarativ, fără să se schimbe nimic în realitate.

Victor Piţurcă, dezamăgit de situaţia de la Steaua

Cum Liga 2 va începe în data de 1 august, situația de la Steaua a rămas neschimbată: echipa nu are drept de promovare. Aflat în această situație, Daniel Oprița s-a resemnat cu ideea că nu va putea accede prea curând în prima ligă, obiectivul său principal fiind calificarea în play-off-ul eșalonului secund.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu Victor Pițurcă despre acest caz bizar. Fostul selecționer a amintit de vorbele lui Radu Miruță, însă politicianul nu a reușit să rezolve în cele din urmă problema. În ciuda faptului că echipa pășește spre al șaselea sezon în Liga 2, Pițurcă e optimist că, mai devreme sau mai târziu, clubul va obține dreptul de promovare.

„La Steaua situația a fost dificilă tot timpul. Eu am speranța și încrederea că această problemă se va rezolva. Domnul ministru a promis ceva și se pare că nu a reușit nimic. Incertitudinea asta care domnește nu face bine deloc și chiar e o situație dificilă. Am înțeles că nu ar fi fost lăsat”, a declarat Victor Pițurcă.

ADVERTISEMENT
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24.ro
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)

Soluția dată de Victor Pițurcă

În continuare, fostul selecționer a transmis că suporterii echipei trebuie să se împace cu realitatea din prezent, având în vedere că problema promovării nu a fost rezolvată. Victor Pițurcă e de părere că doar un ministru hotărât va face ca Steaua București să poată urca pe prima scenă a fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
Digisport.ro
Istvan Kovacs a dat lovitura în America

„Cert e că nu s-a rezolvat nimic și problema e că nu sunt perspective nici pentru anul viitor. Trebuie să ne împăcăm cu această realitate sumbră. Să sperăm că va apărea o surpriză și depinde ce se întâmplă în clasa politică. Eu cred că numai un ministru extrem de hotărât va putea rezolva situația asta”, a mai spus fostul selecționer pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Drama prin care a trecut Wesley după retragere! Fiul fotbalistului, diagnosticat cu leucemie:...
Fanatik
Drama prin care a trecut Wesley după retragere! Fiul fotbalistului, diagnosticat cu leucemie: „Continuăm chimioterapia
Pro TV, ce lovitură! A cumpărat două campionate și numărul abonaților a explodat
Fanatik
Pro TV, ce lovitură! A cumpărat două campionate și numărul abonaților a explodat
Campionatul European U20 la handbal masculin LIVE BLOG. România – Slovenia, 32-53. Eșec...
Fanatik
Campionatul European U20 la handbal masculin LIVE BLOG. România – Slovenia, 32-53. Eșec dur pentru „tricolori”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Un milionar român, noul acționar al unei echipe importante din SuperLiga: 'E foarte...
iamsport.ro
Un milionar român, noul acționar al unei echipe importante din SuperLiga: 'E foarte potent financiar'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!