Victor Pițurcă, atacat de mama fiului său, Edan. Vica Blochina susține că fostul fotbalist face diferențe între cei trei copii

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Victor Pițurcă și Vica Blochina au avut o relație sentimentală de aproape 16 ani, dar acum nu se mai înțeleg deloc. Fostul antrenor a fost atacat de mama fiului său cel mic, Edan. Despre ce este vorba, de fapt.

Victor Pițurcă, acuzații grave din partea vedetei Vica Blochina

Fostul selecționer al naționalei României urmărește de aproape situația din fotbal. Victor Pițurcă (70 ani) , echipă pe care dorea să o antreneze. Fostul fotbalist nu a ezitat nici când a fost adus în discuție debutul României în Nations League. L-a luat în vizor pe Gică Hagi.

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Astfel, a remarcat , programat în data de 25 septembrie. Biletele pentru partida care se va disputa în Solna, pe Strawberry Arena, au fost deja puse în vânzare. Între timp, fostul antrenor al celor de la Universitatea Craiova trebuie să răspundă unor acuzații grave.

Fosta balerină cu care a avut o relație extraconjugală timp de 16 ani l-a pus la zid. Vica Blochina (51 ani) cu care fostul sportiv are un băiat, Edan, în vârstă de 19 ani, susține că face diferențe majore între copii. Fostul tehnician mai are doi urmași, Alexandru și Claudia, cu soția sa, Maria. Femeia îi este alături de mai bine de 50 de ani.

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„Nu ne înțelegem la bani niciodată. Problema la noi întotdeauna este pe parte financiară tot ce e legat de copil. Este foarte important pentru mine să nu facă diferențe între copii, deși el face diferențe. Băiatul simte, da”, a explicat blondina, pentru . Mai mult, fosta dansatoare a venit cu un exemplu pentru a-și susține vorbele.

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Vica Blochina: ”Câteodată e foarte deranjant să vezi lucrurile acestea”

„Ultima ceartă a noastră a fost tot din punctul acesta de vedere. Tot timpul au fost discuții financiare, deși niciodată nu am cerut niciun ban. Dacă m-am luptat în procese cu el, a fost pentru pensia alimentară. Copilul a venit la mare, la ziua mea. Copilul face facultate și a venit cu 10 euro în buzunar.

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Atât a considerat el că trebuie să îi dea. Câteodată e foarte deranjant să vezi lucrurile acestea”, a completat Vica Blochina, mai arată sursa menționată mai devreme. Victor Pițurcă i-a plătit o vreme lungă pensie alimentară fiului său cel mic, Edan, care în cele din urmă a decis să locuiască cu acesta.

Lunar i-a achitat suma de 8.600 de euro, după ce procesul de paternitate a fost încheiat. Magistrații au hotărât acest lucru la finalul lui noiembrie 2012. Judecătoria Buftea a decis că fostul selecționer al României este tatăl copilului care la acea vreme era minor. Anterior, fostul antrenor refuzase să recunoască copilul sau să facă testul ADN.

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Adolescentul stă cu figura paternă de la începutul anului 2022 când a ales să se mute definitiv în casa acestuia. Schimbarea a produs numeroase reacții și declarații publice din partea numerologului Vica Blochina, mai ales legat de controlul redus asupra programului băiatului. Victor Pițurcă a refuzat să mai antreneze pentru a se ocupa de nepoții pe care-i răsfață foarte mult.