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Victor Pițurcă, avertisment pentru Gigi Becali în cazul atacantului de milioane dorit la FCSB: „Ai făcut alegerea greșită!”

Victor Pițurcă a oferit primul verdict despre atacantul pe care Gigi Becali îl dorește la FCSB. Ce sfat a oferit fostul selecționer vizavi de această posibilă mutare.
Iulian Stoica
04.07.2026 | 07:23
Victor Piturca avertisment pentru Gigi Becali in cazul atacantului de milioane dorit la FCSB Ai facut alegerea gresita
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Victor Pițurcă, verdict despre atacantul dorit de Gigi Becali. Foto: Colaj Fanatik
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După ce a avut un sezon mult sub așteptări, ratând în premieră calificarea în play-off-ul SuperLigii, FCSB dorește să revină pe drumul performanței în campionatul intern. În acest sens, Gigi Becali a anunțat mai multe transferuri la echipă, însă, cel puțin pentru moment, doar Ronny Labonne a fost legitimat.

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Victor Pițurcă îl avertizează pe Gigi Becali în cazul transferului lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a îl aduce la FCSB pe Denis Drăguș. Mutarea atacantului de națională e destul de dificilă, în condițiile în care acesta are un salariu important la Trabzonspor. Patronul FCSB este însă dispus să facă un efort financiar uriaș pentru a-și îndeplini visul de a-l aduce pe Drăguș la FCSB. Așa cum FANATIK v-a informat în exclusivitate, Gigi Becali i-a pregătit cel mai mare bonus de Champions League care a existat în fotbalul românesc,

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Despre posibila mutare a lui Denis Drăguș a vorbit și Victor Pițurcă. Mai exact, fostul selecționer a transmis că oficialii clubului trebuie să fie foarte atenți, deoarece atacantul a avut parte de un sezon mult sub așteptări în Turcia. Totodată, Gigi Becali trebuie să fie conștient că salariul jucătorului va fi unul mare, iar dacă acesta nu va livra conform așteptărilor, gaura financiară ar fi importantă.

„Nu pot spune că Drăguș nu ar fi bun pentru FCSB. Cred că ar fi o mutare bună. Este un jucător bun, cu calități, puternic, de valoare pentru campionatul României. În același timp, trebuie să fim conștienți că nu prea a jucat în Turcia în ultima vreme și nu a avut reușite.

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A venit la națională, a făcut meciuri bune, dar nu s-a impus la echipa de club. Deși joacă într-un campionat de valoare medie, cum este cel al Turciei. Ar trebui analizat bine înainte. De ce? Pentru că sunt bani mulți la mijloc. Vorbim despre un salariu mare și el nu vine pentru mai puțin.

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Atunci, trebuie să faci tu un efort și să-i dai atât. Dacă vine la FCSB și nu joacă la nivelul dorit, atunci este de rău. Înseamnă că ai făcut alegerea greșită. Antrenorul, împreună cu cei care se ocupă de transferuri, trebuie să discute, să vadă cum vor să joace, care este strategia. La întâmplare e mai greu… Fotbalul în ziua de astăzi înseamnă bani, dar și proiecte”, a declarat Victor Pițurcă, conform Digi Sport.

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Cifrele lui Denis Drăguș din sezonul trecut

Denis Drăguș a fost împrumutat la începutul sezonului trecut la Eyupspor, ajungând ulterior, în a doua parte a stagiunii, sub formă de împrumut la Gaziantep. Cifrele sale au fost însă mult sub așteptări, acesta adunând, cumulat, doar 24 de meciuri în care a reușit să înscrie două goluri și să ofere o pasă decisivă. Revenit la Trabzonspor în această vară, rămâne de văzut unde va ajunge atacantul în actuala perioadă de mercato.

  • 2 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș
  • 28 de selecții și 7 goluri a adunat atacantul la echipa națională
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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