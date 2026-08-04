Sport

Victor Pițurcă, avertisment pentru Gigi Becali și FCSB: „Și campionatul acesta poate fi compromis”

Victor Pițurcă, primul verdict după ultimele evenimente de la FCSB! Ce crede fostul selecționer al României că riscă Gigi Becali în acest sezon: „Ulciorul nu merge de multe ori la apă”
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.08.2026 | 00:36
Victor Piturca avertisment pentru Gigi Becali si FCSB Si campionatul acesta poate fi compromis
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Victor Pițurcă, avertisment pentru Gigi Becali și FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Victor Pițurcă (70 de ani) a fost întrebat despre ultimele evenimente de la FCSB, respectiv eliminarea din Conference League în turul doi preliminar în fața letonilor de la Auda și egalul 2-2 cu Farul Constanța din SuperLiga, și a oferit un verdict destul de îngrijorător pentru echipa roș-albastră, și bineînțeles și pentru patronul Gigi Becali (68 de ani).

Cum vede Victor Pițurcă situația de la FCSB. Avertisment pentru Gigi Becali

Este vorba despre faptul că, în viziunea fostului selecționer al României, este destul de evident că există anumite probleme în prezent la fosta campioană și, dacă nu se va interveni pentru rezolvarea lor, sunt șanse ca formația antrenată de Marius Baciu să aibă parte de un sezon dezamăgitor, așa cum s-a întâmplat în stagiunea precedentă, sub comanda lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii în cea mai mare parte.

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„(n.r. Ce s-a întâmplat la FCSB?) E o întrebare la care am răspuns de-a lungul timpului, de câțiva ani încoace. Știți prea bine ce se întâmplă. Nu mai e nevoie să mai repet. Ulciorul nu merge de multe ori la apă, nu e așa de simplu fotbalul, dar prefer să nu mai vorbesc. Știți despre ce e vorba, de ce l-aș supăra eu pe Gigi Becali?

Lasă în continuare să procedeze așa și vor fi niște consecințe, chiar dacă el ar vrea să arate că nu-i pasă, dar lui îi pasă foarte mult. Ce se întâmplă, părerea mea, cu echipa, suferă foarte mult. Dar totul este în mâna lui. Dacă va lua deciziile corecte, profesionale, atunci echipa ar putea să revină și să joace la un anumit nivel, pentru că eu cred că și campionatul acesta poate fi compromis dacă continuă așa”, a spus Victor Pițurcă, potrivit sport.ro. 

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Decizia luată de Gigi Becali la FCSB după ultimele evenimente

În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul de la FCSB a anunțat că a decis în principiu să nu mai aducă jucători din ligile inferioare din străinătate: „Eu să spun ceva, asta a fost ultima dată. Nu voi mai lua din Liga a 2-a niciodată. A, dacă este unul foarte bun și dau bani pe el, cum e Boutoutaou ăsta, e fotbalist. Dar din Liga a 2-a nu mai iau. Eu iau din Liga 1. Eu tot timpul în fotbal am dat ora exactă. Mi-am dat seama că nu se poate altfel. Stau două-trei meciuri, văd care e situația, că mai avem încă timp de transferuri. Dacă nu, sunt obligat. Nu am ce face, mă fac de râs. Ce vrei să fac, mă fac de râsul lumii? Ce vrei să fac?”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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