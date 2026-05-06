Victor Pițurcă, comparație fabuloasă între Steaua ’86 și Interul de astăzi: ”Echipa noastră a fost mai bună decât cea a lui Cristi Chivu”

La 40 de ani distanță de la momentul victoriei senzaționale de la Sevilla, Victor Pițurcă (69 de ani) a făcut o comparație neașteptată. El a vorbit despre echipa din ’86 a Stelei și actuala formație a lui Inter Milano, campioană în Serie A cu Cristi Chivu pe banca tehnică.

Comparația făcută de Victor Pițurcă între Steaua ’86 și Interul lui Chivu

La finalul , fostul atacant a fost întrebat cum s-ar descurca echipa de atunci a Stelei în fotbalul de astăzi și a precizat că nici acum nu sunt multe echipe care să poată practica fotbalul prestat la acel moment de ”roș-albaștri”.

”Îmi imaginez, mă gândesc. Chiar am vorbit cu Loți Boloni acum două zile pe subiectul ăsta și mă gândeam cum am abordat noi meciurile cu Anderlecht. Și cu puțină teamă, dar cu o furie care ne-a permis să facem adversarul șah-mat.

Jocul nostru cred că ar fi mult mai bun astăzi. Imaginați-vă că noi am jucat finala fără să o cunoaștem pe Barcelona, nu văzuserăm un joc! Și noi am fi fost astăzi poate la alt nivel. Jocul nostru ar fi surclasat orice echipă.

Dacă ne prindeau într-o zi bună era foarte greu, pentru că la noi circula mingea. Aveam tehnica, abilitatea ca mingea să circule foarte rapid, din una-două atingeri. Acest joc ar pune în dificultate orice mare echipă.

Nici echipele mari nu le văd jucând dintr-o atingere în treimea adversă. E Barcelona care plimbă mingea foarte mult, o ține în posesie, dar jocul Stelei era altceva. Citeam că Guardiola a înființat presingul. Nu, Steaua a făcut acest lucru. Steaua ’86!

Jocul Stelei era direct, perpendicular pe poarta adversă. La un moment dat, Liverpool juca așa. Mai e Inter, echipa lui Cristi Chivu, care seamănă. Bine, păstrând proporțiile. Echipa noastră a fost mai bună decât cea a lui Cristi, care a reușit această mare performanță. E și Bayern Munchen, care are un joc ofensiv bine pus la punct”, a declarat Pițurcă.

Cât ar costa astăzi jucătorii Stelei, câștigători ai Cupei Campionilor Europeni

Fostul selecționer al naționalei României este sigur de faptul că jucătorii din echipa de legendă a Stelei ar fi avut o cotă de piață uriașă în zilele noastre și l-a dat ca exemplu pe Ștefan Iovan, fiind convins că acesta ar fi ajuns să coste peste 100 de milioane de euro.

”Mă gândesc, de exemplu, la Iovan. Ca fundaș dreapta, în momentul de față ar fi costat peste 100 de milioane. Iar Belo? Pfa. Nu mai vorbesc. A câștigat două Champions League și nu a jucat la o echipă pe măsura valorii lui. A fost la Valencia, dar trebuia să joace la Real Madrid, la Barcelona.

Iar eu? După ce am câștigat Cupa Campionilor, Anderlecht a vrut să mă cumpere. Am înțeles că voiau să dea 4 milioane de dolari pe mine atunci, o sumă fantastic de mare. Dacă aș echivala cu ce este acum, nu știu…”, a spus Victor Pițurcă.

Program încărcat pentru componenții Steaua ’86

Joi, 7 mai, se vor împlini 40 de ani de la succesul istoric al Stelei din finala Cupei Campionilor Europeni. Cu această ocazie, membrii echipei de atunci au fost invitați în Parlamentul României pentru a fi celebrați.

Eroii de la Sevilla vor mai participa la un eveniment organizat de Banca Națională a României, la Monetăria Statului, în care . Apoi, foștii mari fotbaliști vor merge la Palatul Cotroceni pentru a fi .