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Naționala României a pus capăt campaniei din Liga Națiunilor marți seară, în deplasare, . Victor Pițurcă a fost cu ochii pe „tricolori” și a identificat punctele forte, dar și pe cele slabe. Fostul selecționer este convins că Gică Hagi a căzut în capcana rezultatelor din primele amicale la cârma echipei.

Victor Pițurcă, ferm după Bosnia – România 2-1. Cum a catalogat campania din Liga Națiunilor

Victor Pițurcă consideră că România a făcut o campanie slabă de Liga Națiunilor. În opinia fostului selecționer, „tricolorii” trebuiau să plece cu toate cele 6 puncte de la Zenica, mai ales după prestația foarte bună din prima repriză. El a subliniat că bosniacii, în contextul meciului de marți seară, trebuiau învinși cu orice preț „Slabă, 5 înfrângeri… E un cuvânt moale, dar nu vreau să fiu prea dur. E Gică Hagi și îmi pare rău de el. Văd că suferă… Asta e situația. Eu am spus, la echipa națională nu e ușor, nu e simplu, nu e ceea ce crezi. Bosniacii, cum i-am prins aseară, trebuia să avem 2-0 la pauză. Așa trebuia să se întâmple. Bosniacii au fost relaxați. Nu am înțeles ce s-a întâmplat după pauză, nu am mai ajuns la poartă!”, a spus inițial Victor Pițurcă.

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Victor Pițurcă l-a elogiat pe Daniel Bîrligea

Ulterior, „Piți” a vorbit despre Daniel Bîrligea, marcator în prima repriză. Vârful împrumutat de FCSB la Frosinone a mai avut și alte ocazii de a înscrie, fiind extrem de prezent în joc. Atacantul a primit laudele lui Victor Pițurcă, care l-a lăudat pentru progresul făcut, deși nu îi dădea prea mari șanse în momentul în care FCSB îl aducea de la CFR Cluj în urmă cu doi ani. „Așa a gândit el. E selecționer și așa a gândit, nu e de înțeles. Avea un jucător care a evoluat bine cu Polonia și a spus să introducă unul odihnit.

Bîrligea a fost cel mai bun de pe teren. Mai inspirat era dacă îl schimba pe Man. Bîrligea e un luptător, e de forță. E la fel ca Ciprian Marica. Când venise la FCSB, Bîrligea, nu aveam mare încredere în el. Am zis că îl pune la zid după câteva meciuri, dar nu a fost așa. El dă totul și nu ai ce să îi reproșezi. Are calitate și a crescut foarte mult în ceea ce privește demarcarea. Are și execuții, dă bine cu ambele picioare!”.

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Victor Pițurcă știe ce s-a întâmplat cu Gică Hagi. Ce mesaj i-a transmis actualului selecționer

Victor Pițurcă e convins că Gică Hagi a tratat cu seriozitate toate meciurile, însă că a fost indus în eroare de rezultatele din primele sale meciuri (amicalele din iunie cu Georgia, 1-1, și cu Țara Galilor, 2-1). El i-a transmis actualului selecționer să folosească de acum înainte ca punct de referință . „Eu nu cred că Gică a încercat să facă experimente, așa a gândit el. El a făcut planul dinainte, a știut ce face și ce vrea să obțină. Pe el l-a păcălit foarte mult amicalele cu Georgia și Țara Galilor, când a preluat echipa.

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Mi se pare o prostie. Când văd și la echipele de club… Nu joacă 3-4 jucători să fie odihniți, asta e o prostie. Eu cu Lăcătuș jucam în 3-4 competiții, eram aceeași ani de zile. Nu aveam alimentația și medicamentația celor de acum. Gică nu a făcut experimente, vrea să obțină rezultate. La echipa națională orice meci e important, e vorba de clasamentul FIFA. Gică trebuie să rămână cu meciul câștigat contra Poloniei. Am jucat ca o echipă, ca un grup. Polonezii au jucători buni, dar nu și-au creat o ocazie. Gică trebuie să revadă acest meci, să îl analizeze bine și să joace de maniera asta!”, a mai spus Victor Pițurcă la

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