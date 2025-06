Victor Pițurcă, critic la adresa lui Mircea Lucescu: „Își reproșează? Păi trebuia sa o facă!”

Victor Pițurcă și-a expus opinia cu privire la planurile pe care Mircea Lucescu le are pentru naționala României. „Tricolorii” au obținut doar 3 puncte din dubla cu Austria și Cipru, iar șansele pentru primul loc din grupă s-au diminuat drastic.

Confruntarea selecționerilor! Victor Pițurcă critică viziunea lui Mircea Lucescu: „Mai avem noi timp de reconstrucții?”

din Statele Unite ale Americii. România mai speră cu greu la un deznodământ fericit.

Victor Pițurcă este sigur că Mircea Lucescu nu mai are timp de reconstrucția pe care și-o dorește la națională, întrucât „tricolorii” trebuie să câștige neapărat următoarele meciuri: „Dacă are el timp să facă reconstrucție, poate să facă. Părerea mea e că nu mai are timp. Dacă nu am fi învins Cipru, mai avea timp de reconstrucții? Nu cred. La echipa națională trebuie să te califici. Eu țin minte stilul lui Lucescu la națională. Pleca prin America de Sud o săptămână. Acum nu mai ai timp de așa ceva. Vii cu trei zile înainte de meci, pregătești jocul cu câteva luni înainte, teoretic, mai mult vorbind cu jucătorii. Înainte de meci nu ai timp!

Acum am rămas surprins, pentru că jucătorii au avut prea multă libertate și nu au mai avut același randament fizic. Trebuiau să vină la antrenament în fiecare zi, după campionat să aibă 2-3 zile libere și apoi să vină la cantonament și să se pregătească.

Își reproșează (n.r. Lucescu)? Păi trebuia să facă lucrul acesta, are experiență fantastică. Trebuia să se gândească la asta. Eu aș putea spune că jucătorii nu au fost fizic 100%. Ritmul de joc al austriecilor ne-a pus în dificultate”, a declarat Victor Pițurcă, conform

Ce a spus Mircea Lucescu după victoria cu Cipru

„Mi-am asumat greșeala, trebuia să-i avem mai devreme pe băieți, trebuia să-i chem mai devreme. Așa trebuia să arătăm la Viena. Începe o nouă viață, o nouă campanie. Mă gândesc tot mai mult la jucătorii din campionatul nostru. Tot ce a fost extraordinar, aplauze, dar contează ce e acum și ce urmează.

Am avut o discuție serioasă privind programul lor. Să se gândească la națională, nu doar la cluburi. Să-și completeze programul încât să se gândească și la națională”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă în urma victoriei cu Cipru

Barajul pentru Campionatul Mondial: șansă sau chin?

România a obținut una dintre cele mai facile grupe posibile pentru calificarea la Campionatul Mondial, însă tot avem probleme. Deși din urna întâi putea extrage Spania, Franța sau Portugalia, echipa pe care o înfruntăm este Austria. Bosnia este o echipă de o valoare apropiată nouă, iar victoriile în Cipru și San Marino ar trebui să fie o misiune ușoară.

În teorie, obținerea unei calificări directe din această grupă ar fi mult mai ușoară decât cea prin intermediul unui baraj, pe care îl vom juca indiferent de poziția pe care vom finaliza campania, datorită performanței din UEFA Nations League. La baraj, România trebuie să câștige încă două meciuri, iar printre echipele probabile se regăsesc formații extrem de valoroase, precum Italia, Turcia sau Serbia.