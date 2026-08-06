Victor Pițurcă dă vina pe Filipe Coelho pentru eliminarea Craiovei din Champions League: „Nu e primul meci pierdut cu larga lui contribuție”

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Victor Pițurcă (70 de ani) a vorbit despre eliminarea Craiovei din turul doi preliminar al UEFA Champions League în fața bulgarilor de la Levski Sofia și a pus această chestiune într-o măsură destul de mare pe seama antrenorului Filipe Coelho (45 de ani). Mai exact, fostul tehnician al echipei din Bănie a apreciat că s-a văzut destul de clar în acea dublă manșă că portughezul nu dispune încă de o anumită experiență la nivelul competițiilor continentale.

Cum a comentat Victor Pițurcă eliminarea Craiovei din Champions League

Iar în acest sens el a oferit exemplul acelui meci de la Atena cu AEK din sezonul trecut, disputat în ultima etapă a fazei principale din Conference League, când oltenii au ratat în mod dramatic calificarea în prelungiri după ce au condus cu 2-0. „Au un antrenor portughez care nu are o experiență deosebită în cupele europene. Nu e primul meci pierdut cu larga lui contribuție. Și cu AEK, Craiova conducea cu 2-0 și s-a văzut învinsă. Contează foarte mult experiența. Când conduci cu 2-0 și pierzi, înseamnă ceva. Când ai un meci atât de important, cu Levski, și iei două goluri în două minute, normal că se întâmplă ceva. Ca valoare a lotului, Craiova era cel puțin egală cu bulgarii.

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Nu am văzut o diferență. La bulgari, Craiova a fost la timonă. Sigur, au fost niște greșeli. Am văzut și acolo niște ocazii ale lui Levski pe contraatac, din cauza faptului că echipa nu era bine pregătită defensiv. Era important să marcheze ei primii, nu să ia imediat două goluri ca o echipă mică. Jucătorii care vin la noi sunt din ligi inferioare”, în direct la

Ce a spus Victor Pițurcă despre Steven Nsimba, Ștefan Baiaram și David Matei

În continuare, despre acest subiect al jucătorilor străini care ajung în SuperLiga de la echipe din diviziile inferioare din țările lor, iar în acest sens a dat exemplul lui Steven Nsimba, fotbalist foarte important pentru Universitatea Craiova în acest moment. De asemenea, Pițurcă a punctat cu această ocazie și câteva aspecte referitoare la Ștefan Baiaram și David Matei:

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„Credeți cumva că jucătorul francez care a venit din liga a treia pleca vreodată din Franța dacă era atât de valoros? Niciodată! Îl cumpăra o echipă din Ligue 1 fără probleme. Ca să aduci jucători buni trebuie să plătești, iar jucătorii de valoare nu prea vin în România. Baiaram trebuie să fie la un nivel mult mai înalt.

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Când am venit la Craiova l-am găsit acolo. Are un fizic formidabil. Mă așteptam să fie titularul naționalei fără probleme și să fie deja la un club mare. Este extrem de puternic, dar nu e pus bine la punct din punct de vedere fizic. Îl cunosc, nu vorbesc doar din ce văd.

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Îmi place foarte mult de Matei, are un stil asemănător cu al lui Pedri. E un jucător care nu ar trebui să lipsească din echipă. Este un jucător de calitate. Era la Steaua când eram eu acolo. Mi-a părut rău că a plecat, dar m-am bucurat că a mers la Craiova”.