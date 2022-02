Victor Pițurcă, deranjat de FRF: „Poate era normal să mă caute cineva și pe mine. Să-l ai pe Boloni și să-i pui așa clauză, mi se pare prea mult”

Fostul selecționer a spus și că se aștepta să se discute și cu el preluarea echipei naționale, însă nu îi pare rău că nu a fost contactat, atacându-l subtil pe Mihai Stoichiță, despre care a spus că nu ar fi purtat dialoguri cu el, ci doar cu președintele FRF.

Victor Pițurcă a declarat că de la echipa națională, din cauza scandalurilor din ultima perioadă, dar l-a sfătuit să se pregătească bine din punct de vedere psihic.

Victor Pițurcă, deranjat de FRF

Victor Pițurcă a recunoscut că a fost deranjat de faptul că FRF nu l-a căutat pentru a-l chema să fie din nou selecționerul României, ținând cont de calificările sub comanda lui din ultimii 20 de ani.

Victor Pițurcă îl sfătuiește pe de vedere psihic și să fie pregătit de orice, mai ales că acum este în centrul atenției odată cu funcția pe care o ocupă:

„Nu a fost nicio discuție cu nimeni de niciun fel. E o întrebare de amator și tu nu ești amator, cum să refuz dacă aș fi fost întrebat.

E foarte firesc că n-am fost întrebat, cei care hotărăsc știu foarte bine ce e de făcut, știu cu cine se poate face performanță și cu asta basta. Ei știu cel mai bine ce e de făcut și punct. Restul sunt doar speculații.

Poate ar fi fost normal să mă întrebe și pe mine, că am mai calificat naționala în ultima perioadă. Poate să fie și că eu am susținut pe altcineva la alegerea președintelui, poate mai e și asta, poate s-au gândit și că voi refuza din prima.

Pe mine mă interesează Mihai Stoichiță? Cât timp eu am fost la națională am vorbit cu un singur om, adică mereu am vorbit cu președintele”.

„Orice antrenor care vine la națională trebuie susținut de toată lumea, ce va reuși el vom vedea, nu știu. E un antrenor tânăr, își dorește mult, sper ca psihic să se gândească mult la aspectul ăsta, pentru că echipa națională nu e nici FCSB, nu e nici CFR Cluj, e cu totul altceva.

A început și cu stângul cu scandalul ăsta cu implicarea politică și la primul eșec vor începe vociferări, iar el trebuie să fie tare din punct de vedere psihic.

Așa stau lucrurile la noi în țară, e normal să fie ajutat, îl are pe taică-său, care e prieten bun cu domnul Oprea, pe care îl cunosc și eu bine. Au ieșit niște detalii care îl pun pe el într-o postură nu prea bună. Eu cum am fost? Când am fost la Steaua, la la U21, n-aveam niciun stres, dar când am apărut la națională au început… Pițurcă la barbut, la jocuri de noroc, etc.

Am citit că pe Grigoraș l-a schimbat, el e un antrenor excepțional, nici nu știu de ce nu mai antrenează, te doare capul când vezi astfel de lucruri. El se simte lezat că alți antrenori și-au luat bani, iar el făcea performanță și nici banii nu îi primea”, a mai spus fostul selecționer, la TV .

„Boloni a fost supărat din cauza clauzei puse în contract!”

„Cu Răzvan Burleanu m-am despărțit în condiții bune, chiar dacă la începutul campaniei lui se bătea cu pumnul în piept că o să mă schimbe. Cât am lucrat, am lăsat echipa națională bine, cu punctele necesare pentru o calificare. Eu nu am plecat din cauza lui Burleanu, nu m-a împins nimeni, nu avea cum să mă împingă nimeni, dar aveam contract beton.

Poate că m-ar fi semnat Burleanu încă din prima zi, dar trebuia să mă plătească.

A fost o telenovelă care nu s-a mai întâmplat în istoria naționalei niciodată. Nu cred că mai există o echipă națională la care să se vorbească cu atât de mulți antrenori și să fie refuzată”, .

„Să îl ai pe Boloni în mână și să vrei să-i pui o clauza în contract, ca la primele rezultate din primele meciuri, să fie schimbat… mi se pare mult prea mult.

Lui Loți Boloni nu poți să-i ceri asta, lui Edi Iordănescu poți să-i ceri. Asta mi-a spus și mie Boloni că a fost deranjat de clauza asta de la Liga Națiunilor. El nu a mai antrenat jucători români de mult timp, avea nevoie de câteva jocuri de test, nu e ușor, nici un antrenor ca Edi Iordănescu nu știe sigur valoare jucătorilor la națională”, a mai spus Victor Pițurcă.