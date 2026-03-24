Victor Pițurcă, devastator în direct înainte de Turcia – România: „Nu e normal așa ceva la echipa națională. E inadmisibil”

Mai sunt doar două zile până când naționala României își va măsura forțele, la Istanbul, cu Turcia, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Victor Pițurcă, fostul selecționer al primei reprezentative, a comentat în termeni duri întâmplările din ultima perioadă. Acesta a tras un semnal de alarmă după ce Ionuț Radu, portarul de bază, a rămas în Spania după ce a suferit o accidentare.

Ionuț Radu a revenit în România și e gata de duelul cu Turcia de la baraj

Portarul de bază al naționalei de seniori a României, Ionuț Radu, a suferit o accidentare în minutul 60 al meciului pe care echipa sa, Celta Vigo, l-a jucat cu Deportivo Alaves. Goalkeeperul, deși avea dureri, a ales să rămână pe teren până la finalul partidei, deși urma duelul de foc cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială.

Celta Vigo a emis un comunicat în care a anunțat că Ionuț Radu va face investigații medicale, iar Mircea Lucescu a fost nevoit să cheme la lot un înlocuitor, pentru a acoperi absența portarului care evoluează în primul eșalon al fotbalului din Spania.

Ionuț Radu a făcut investigații medicale în Spania și s-a constatat că nu a fost vorba despre o ruptură musculară. Imediat, portarul a pus mâna pe telefon și l-a înștiințat pe Mircea Lucescu că vrea să joace în duelul cu Turcia

Victor Pițurcă, deranjat de atitudinea lui Ionuț Radu înainte de barajul Turcia – România. Unde a greșit, de fapt, portarul de la Celta Vigo

Victor Pițurcă este de părere că toată telenovela din jurul accidentării lui Ionuț Radu nu are cum să facă bine naționalei României. Mircea Lucescu a fost dat peste cap de primele informații din ultimele ore și a fost, automat, nevoit să își schimbe de mai multe ori planul. În opinia lui Pițurcă, Radu trebuia, imediat după meciul din campionat, să vină în România și să facă în București investigații amănunțite.

„Nu se poate să se întâmple așa ceva la echipa națională. Nu e normal. E inadmisibil. Tu, ca portar convocat pentru un meci atât de important, trebuia să fii la stadion, la Mogoșoaia. Staff-ul medical îți face RMN, staff-ul medical decide. Nu rămâi în Spania. Ne pomenim după aceea că nu are ruptură, că are altceva. Nu e bine ce s-a întâmplat. Totul se perturbă, de la pregătirea pentru joc până la tot ce înseamnă organizarea echipei.

Este cel mai valoros portar român. Avem la lot portari neexperimentați. Eu mizez pe intuiția lui Mircea Lucescu. El trebuie să facă cea mai bună alegere. El știe ce are de făcut. Trebuie să aleagă varianta cea mai bună. Acum a venit Radu la națională ca cel mai valoros portar, dar poți să analizezi bine și să ajungi la concluzia că îl bagi tocmai pentru că este cel mai bun. Ori nu-l mai chemau deloc, ori îl pregătesc de meci ca să-l bage. Eu cred că va intra”, a declarat Victor Pițurcă la

Cum trebuie să joace elevii lui Mircea Lucescu pentru a trece de Turcia. Victor Pițurcă a dat verdictul

Victor Pițurcă a stat ani la rând pe banca echipei naționale de seniori a României și a prefațat duelul cu Turcia de la Istanbul. În opinia antrenorului, tricolorii nu ar trebui să intre cu trac pe teren, întrucât nici Turcia, ca echipă, nu a demonstrat în ultimii ani la turneele finale. Pițurcă este realist și admite că Mircea Lucescu nu are în lot fotbaliști la nivelul Turciei, însă crede că, într-un meci de fotbal, orice este posibil.

„Patriotism și prostii… Este un joc de fotbal. Din punctul meu de vedere, șansele sunt egale. Nu văd în echipa Turciei o forță de speriat. Este o echipă care a pierdut 0-6 cu Spania și are minusuri destul de mari. Clar, turcii sunt peste noi, dar avem șansa noastră și trebuie să ne-o jucăm.

Presiunea este mai mare pe turci. Tot aud de infernul de la Istanbul. Ce infern? Sunt jucători profesioniști. Când intri pe teren, nu mai auzi ce este în tribună. Am jucat cu peste 100.000 de oameni în tribune. Ca jucător, nu mai simți nimic. Echipa noastră, dacă va face un joc bun, cu ajutorul lui Dumnezeu, presiunea va fi și mai mare pe turci. Sigur vor apărea murmure de nemulțumire. Să spunem, totuși, că turcii au un mic avantaj, pentru că au jucători la echipe mai puternice. Cu o tactică adecvată și o strategie foarte bună, se poate.

Și noi avem selecționerul mai valoros. Să nu se supere Montella. Mircea Lucescu este un antrenor cu mare experiență și trebuie să găsească cele mai bune soluții. A avut timp să pregătească meciul, îi cunoaște pe turci și, cu siguranță, a pus la punct o strategie care să îi aducă câștig de cauză. A avut probleme de sănătate, ceea ce înseamnă că a stat mai mult în pat și a avut timp să gândească”, a declarat Victor Pițurcă.