Victor Piţurcă dezvăluie secretul formei fizice de invidiat: ”Nu am mai mâncat o şaorma de când eram în Arabia Saudită!”

În urmă cu mai bine de doi ani, antrenorul Marius Șumudică se arăta și l-a lăudat pentru stilul de viață.

Secretul prin care Victor Pițurcă se menține în formă fizică

Victor Pițurcă continuă să surprindă prin suplețea pe care o arată și a ținut să vorbească despre micul său secret care îl ajută să se mențină într-o formă fizică excepțională.

”Mi-am menținut tot timpul greutatea, am oscilat un kilogram, două, în plus sau în minus, dar am fost mereu atent pentru că este sănătatea mea. Nu am mai mâncat un burger sau o șaorma de când eram în Arabia Saudită”, a declarat Pițurcă pentru Pro Arena.

La finalul anului trecut, fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, dezvăluia că tehnicianul și-a făcut propria fermă de animale și mănâncă produse animale și vegetale doar din ograda sa.

”Pițurcă arată de 50 de ani, nu am văzut așa ceva în viața mea. Nu se vopsește, e fresh. Are o fermă de produse bio, undeva lângă Ploiești. Are de toate acolo. Rațe, gâște, porci, curcani, tot ce vrei, ouă proaspete. Îmi dă și mie, mă tot invită acolo”, spunea ”Mitică” la .

Pițurcă pariază pe Edi Iordănescu

Victor Pițurcă crede că faptul că FCSB nu a mai câștigat titlul în Casa Pariurilor Liga 1 de foarte mult timp este din cauză că Gigi și nu îi lasă pe cei care se pricep să se ocupe de acest aspect.

”Nu știu dacă e ratat sezonul pentru FCSB. Dacă termină pe locul 2 e bine, mai ales că Becali face tot acolo și asta are un impact negativ. Nici nu își dă seama cât rău face jucătorilor. Până la urmă e echipa lui și face ce crede că e mai bine”, consideră tehnicianul.

Fost selecționer al naționalei României în trei rânduri, Pițurcă are încredere că Edi , însă acest lucru se va întâmpla dacă va fi susținut de toată lumea și va beneficia de timp.

”Trebuie ca toată lumea să fie alături de el și sperăm să aibă rezultate. Mulți jucători au o anumită experiență și contează acest lucru. Cu această calitate, de selecționer, trebuie să te și naști. Eu am încredere că poate duce naționala la Euro”, a menționat Victor Pițurcă.