Victor Pițurcă, dezvăluiri tari după petrecerea Stelei: „Se vor semna niște documente. Lucrurile s-au mișcat”

, terminată cu victoria oaspeților, 0-2, a fost precedată de momente speciale în cinstea câștigării Cupei Campionilor, iar mai multe legende s-au reunit cu ocazia acestui eveniment.

Victor Pițurcă a vorbit despre discuția avută cu Radu Miruță

este unul dintre cei mai importanți susținători ai clubului Steaua, care acum este în Liga 2, iar acesta dezvăluie ce a discutat cu șeful de la MApN, Radu Miruță, cel care a promis că va ajuta gruparea din Ghencea să promoveze.

„E o sărbătoare caracteristică. Nu a fost stadionul plin, dar mi-aș fi dorit să fie. E sărbătoare mare. Am fost și la Parlament și la BNR, ni s-a dat o importanță mare. Suntem respectați după atâta timp, era foarte important pentru noi să se întâmple acest lucru. Nu îmi vine să cred că au trecut atâția ani de la această performanță. Eu am impresia că aceste lucruri au fost acum câteva zile, așa le-am spus și colegilor. Așa am simțit. A fost ceva incredibil, o experiență extraordinară.

Astăzi, la BNR, ministrul a avut un discurs în care ne-a garantat că Steaua va putea reveni în prim-planul fotbalului românesc. Au mai fost promisiuni, dar acum e diferit, ne-a prezentat situația, cum vede el lucrurile, ceea ce ar trebui să se întâmple și ne-a promis că dacă peste o perioadă de 30-40 de zile nu va mai fi, așa se vehiculează, va lăsa lucrurile în regulă. Se vor semna niște documente. Lucrurile s-au mișcat. Nu a fost niciun ministru așa hotărât și să spună lucrurilor pe nume”, a spus Victor Pițurcă.

Tudorel Stoica dezvăluie secretul Stelei

Căpitanul Stelei din 1986, care nu a putut să joace în finală, a vorbit despre cum a reușit acea echipă să câștige Cupa Campionilor.

„O seară emoționantă pentru noi și pentru spectatorii care au venit în număr destul de mare. Ne bucurăm că acești oameni minunați nu ne-au uitat. Din păcate, va fi ultima cupă europeană cucerită de o echipă românească. Speranța moare ultima, așa că sperăm să ne revenim. Aș vrea să remarc că performanța nu s-a oprit aici: am mai jucat o finală și o semifinală, un lucru extraordinar pentru fotbalul românesc. Am fost o familie, prieteni între noi, nu ne-am dușmănit, nimeni nu a vrut să fie lider.

Datorită domnului Ienei, care este afișat aici, în Ghencea, am reușit să facem o performanță deosebită. Eu mi-aș dori ca Steaua să aibă drept de promovare, să promoveze, iar dacă o face, să reușească să se mențină și să practice un fotbal spectaculos, așa cum am practicat noi. De aceea am fost o echipă atât de iubită și am făcut performanță. Închei cu următoarele cuvinte, pe care le-am citit la Cheile Grădiștei: campionii câștigă medalii, legendele câștigă nemurirea”, a spus și Tudorel Stoica.

Boloni, trist la aniversarea de 40 de ani a câștigării Cupei Campionilor

Ladislau Boloni a fost și el prezent în Ghencea, însă chiar dacă a fost un moment festiv, fostul jucător s-a declarat trist când s-a gândit la cei care nu mai sunt printre noi.

„Este tristă aniversarea dacă mă gândesc la Duckadam, la nea Emi și la ceilalți care și-au făcut datoria. Toți au dat ceva excepțional pentru echipă, pentru suporteri, pentru țară. Inteligența de joc a fost forța noastră principală. Era unul pentru toți și toți pentru unul. Așa s-a format un stil care a adus spectacol și rezultate. Am creat o echipă foarte puternică, iar rezultatele au adus un public extraordinar în jurul nostru. Aceasta este cea mai mare satisfacție a noastră: că am creat și am dat ceva țării. Dacă se creează din nou sentimentul de Steaua, iubirea să se manifeste prin tribune pline”, a concluzionat Boloni.