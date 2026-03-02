Victor Pițurcă, dialog cu Gigi Becali: „De ce nu aduci antrenor de valoare?”. Răspunsul fabulos dat de patronul FCSB

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă a dezvăluit că a discutat cu Gigi Becali cu doar câteva zile înainte ca FCSB să își afle soarta din această stagiune. Campioana ultimelor două sezoane va evolua în play-out, iar fostul selecționer l-a luat la întrebări pe patronul roș-albaștrilor, în legătură cu practicile sale de a se implica activ la echipă.

Victor Pițurcă a făcut public dialogul cu Gigi Becali

După două sezoane în care a avut succes, tactica lui Gigi Becali de a se băga peste antrenor și de a decide tot ce se întâmplă la echipă a eșuat în această stagiune. FCSB nu doar că a ratat titlul, ci nu s-a clasat nici măcar printre primele șase echipe la finalul sezonului regulat.

iar cei doi au vorbit și despre situația lui FCSB din acest sezon: „Eu am discutat întâmplător cu el acum câteva zile și i-am spus: ‘De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?’. Mi-a zis: ‘Eu vreau să mă distrez’. Ne distrăm cu toții.

S-au întâmplat multe lucruri negative în fotbalul românesc cu patroni care se bagă la echipă. Se mai bagă și alții. Lui Mihai Rotaru îi era imposibil să se bage la Mirel Rădoi. Nici la Coelho nu cred. Dar atenție, echipa asta e opera lui Mirel Rădoi. Antrenorul portughez pe mine nu m-a dat pe spate. Craiova câștigă meciurile pentru că are jucători puternici, jocul nu spune mare lucru”, a declarat Victor Pițurcă, în direct la

Gigi Becali pregătește o serie de schimbări la FCSB. Care va fi primul transfer

În acest moment, celor de la FCSB le-a rămas ca obiectiv câștigarea play-out-ului și calificarea în UEFA Conference League prin baraj. Totuși, ratarea play-off-ului l-a făcut pe Gigi Becali să vrea să facă schimbări în club. Patronul roș-albaștrilor dorește să formeze un departament de scouting, alcătuit din foști fotbaliști cu ochi format pentru talente, iar

„O să fac un birou de scouteri: Adrian Ilie. O să vrea și Rădoi. O să fac un departament de scouting cu cei care sunt prietenii mei: Adrian Ilie, om cuminte, care niciodată nu m-a deranjat în viață. Om de calitate, om liniștit. Nu a supărat pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni niciodată. Facem un birou de scouteri care să mă ajute și gata. Vedem ce pretenții aveți. Voi și cu Mirel facem și punem la analiză. ‘Ăsta, ăsta, ăsta’.

Uite, vezi, l-am găsit pe primul, la tine la emisiune. N-are nevoie, Adrian Ilie e bogătan. Vine acum Adrian că am vorbit cu el. E gata, e la mine el. Am făcut deja primul transfer. Vorbesc și cu Mirel astăzi, mai vorbesc cu cineva, vreau vreo 4-5. Nu știu pe cine deocamdată. Cer ajutor, nu e să zic că vreau pe cutare. Adrian Ilie, uite cu bun-simț, a zis că îmi sare în ajutor, ce mai vrei mai mult?”, a declarat Gigi Becali, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.