Victor Pițurcă, din nou în fața judecătorilor! Dosar de 20 de milioane de euro, după cazul cu Gigi Becali

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Victor Pițurcă (70 de ani) a revenit în atenția justiției. Fostul selecționer al României a fost citat ca martor într-un dosar privind o presupusă licitație trucată pentru un teren din Craiova, pe care se află fostul stadion Extensiv. Miza financiară este imensă, deoarece proprietatea este evaluată de persoanele care contestă tranzacția la aproximativ 20 de milioane de euro.

Victor Pițurcă, citat ca martor într-un dosar cu miză de 20 de milioane de euro

După ce a fost condamnat în , Victor Pițurcă urmează să ajungă din nou în fața judecătorilor. De această dată, fostul selecționer este așteptat miercuri, 4 noiembrie 2026, la Curtea de Apel Alba Iulia. Conform , numele lui Pițurcă apare într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care mai mulți oameni de afaceri sunt acuzați că ar fi manipulat o licitație pentru a obține la un preț subevaluat terenuri și imobile din Craiova.

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Mai exact, ar fi vorba despre un teren de aproximativ 40.000 de metri pătrați, pe care este amplasat fostul stadion Extensiv din Craiova. Frații Nicolae și Eugen Mihăilescu, foștii patroni ai clubului Extensiv, susțin că terenul ar valora aproximativ 20 de milioane de euro. În schimb, în urma licitației contestate, baza sportivă și un alt imobil ar fi fost înstrăinate pentru o sumă totală de aproximativ 2,6 milioane de euro.

Procurorii au trimis în judecată nouă persoane fizice și trei persoane juridice, într-un dosar care vizează presupusa constituire a unui grup infracțional organizat și deturnarea licitațiilor publice. Printre persoanele trimise în judecată se află mai mulți oameni de afaceri din Craiova, inclusiv Ștefan Cherciu, patronul companiei Casa Noastră, și Florin Narcis Niță. Procesul a fost strămutat de la Curtea de Apel Craiova la Curtea de Apel Alba Iulia.

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Cum a ajuns Pițurcă să fie implicat în povestea licitației pentru stadionul Extensiv

, când a vorbit despre legăturile sale cu firmele implicate în procedura de licitație. Conform sursei menționate anterior, antrenorul în vârstă de 70 de ani a recunoscut că a fost dispus să contribuie financiar la participarea unei societăți comerciale la licitație.

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„Bănuiesc pentru ce am fost chemat, probabil legat de licitația aceea cu privire la SC Extensiv Com SRL. Am văzut anterior în presă articole în care alături de această licitație era asociat numele meu.Cunosc despre respectiva licitație, având în acest sens discuții cu ginerele meu, Năboiu Mihai, respectiv finul meu, Șpak-Boldici Constantin. Nu îmi aduc aminte exact care dintre ei mi-a spus că se scoate la licitație stadionul Extensiv.

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Știam despre acest stadion, întrucât sunt din Craiova, la fel ca ginerele meu. Acesta a mai fost implicat în alte afaceri imobiliare, spunându-mi că este interesat de acest teren pentru o eventuală construcție de blocuri. Deși firma SM Mykland Imobiliare SRL aparțien fiice mele, Năboiu Claudia, care este asociat unic și administrator, de ea se ocupă în realitate ginerele meu, Năboiu Mihai.

Cu toate acestea, m-a consultat și pe mine, întrucând eram dispus să asigur o parte din finanțare, respectiv banii necesari achitării garanției de participare la licitației. Am fost de acord, banii respectivi fiind virați dintr-o altă societate, SC Pav Green SRL, aparținând fiului meu, Alexandru Victorio Pițurcă.

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Aici aveam calitatea de creditor, împrumutând anterior firma, astfel încât să am fost de acord ca banii respectivi să fie virați în contul SM Mykland Imobiliare SRL, pentru a plăti garanția de participare la respectiva licitație”, a susținut Pițurcă în declarația dată în 2023, conform rechizitoriului intrat în posesia redacției.

Victor Pițurcă, condamnat în dosarul „Valiza”, alături de Gigi Becali

Victor Pițurcă nu e străin instanțele de judecată. În iunie 2013, fostul selecționer al României s-a ales cu o condamnare definitivă de un an de închisoare cu suspendare în celebrul dosar „Valiza”, în care Gigi Becali a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare.

Cazul a pornit de la suma de 1,7 milioane de euro pe care patronul FCSB intenționa să o ofere fotbaliștilor Universității Cluj pentru a-i motiva să obțină un rezultat favorabil în partida împotriva celor de la CFR Cluj, din finalul sezonului 2007-2008. Pițurcă a fost condamnat pentru favorizarea infractorului, după ce a contribuit la realizarea unui antecontract de vânzare-cumpărare care ar fi trebuit să justifice proveniența și destinația banilor. Judecătorii au stabilit că documentul respectiv a fost întocmit ulterior datei menționate în cuprinsul său.