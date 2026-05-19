Victor Pițurcă, discuție cu Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a câștigat campionatul: „Asta mi-a zis”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a realizat eventul în România și s-a calificat pentru preliminariile Ligii Campionilor în sezonul următor. Coeficientul slab îi va face drumul spre faza ligii aproape imposibil, însă Mihai Rotaru nu se lasă descurajat și plănuiește să încerce să țină cât mai mulți dintre jucătorii actuali la echipă și să mai aducă și alte întăriri. Victor Pițurcă (70 de ani) a dezvăluit pentru FANATIK ce a vorbit cu patronul formației din Bănie.

Victor Pițurcă, aplauze pentru Universitatea Craiova. Cine crede că are cel mai mare merit pentru acest event

Este sărbătoare în Bănie după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană a României, la finalul unui sezon fantastic. Victor Pițurcă este conștient ce înseamnă acest lucru pentru publicul oltean și a ținut să-i felicite pe toți componenții echipei pentru rezultatele formidabile.

ADVERTISEMENT

În ciuda felului în care Felipe Coelho a gestionat acest sezon și a numărului mare de puncte pe care le-a câștigat, Victor Pițurcă „E un moment formidabil în viața oltenilor și celor care iubesc fotbalul. În Oltenia toți iubesc fotbalul și este o performanță mare pentru Universitatea Craiova să ia titlul și cupa după 35 de ani și le transmit sincere felicitări. Am vorbit și cu Mihai Rotaru. Bravo conducerii, jucătorilor, antrenorilor, dar mai ales mă bucur pentru suporteri. Ei meritau cel mai mult acest titlu pentru că îl așteaptă de foarte mult timp și oamenii au suferit mult la Craiova pentru tot ce s-a întâmplat. În aceste zile vor uita totul, sunt fericiți și asta e cel mai important.

Eu cred că Mirel Rădoi are un merit important pentru această reușită. El a fost cel care a format lotul și a pregătit această echipă. Într-adevăr are un merit deosebit. Să vedem dacă Felipe Coelho va reuși să facă performanțe și în cupele europene. Este mai dificil și nu trebuie să ne luăm după meciul cu U Cluj. Va fi cu totul și cu totul altfel în preliminariile Ligii Campionilor. Eu mi-aș dori foarte mult ca Universitatea Craiova să intre în grupele Ligii Campionilor și asta ar fi cu adevărat o performanță fantastică”, a declarat Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce a vorbit Victor Pițurcă cu Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a devenit campioană

Fostul selecționer a explicat că Universitatea Craiova trebuie să se întărească dacă vrea să spere la o calificare în faza principală a Ligii Campionilor. Pițurcă a dezvăluit pentru FANATIK că Mihai Rotaru însă el este de părere că acest lucru este greu de realizat în cazul unor oferte substanțiale:

ADVERTISEMENT

„Pentru asta mai e nevoie însă de investiții și un plan bine pus la punct. Acum sărbătoresc, dar Mihai Rotaru și restul conducerii trebuie să înceapă să muncească pentru sezonul viitor. Eu am vorbit cu Mihai și a spus că nu lasă să plece niciun jucător, dar nu știu ce să zic. Dacă vor fi jucători solicitați și rețeta financiară va fi una consistentă, părerea mea e că pot să dea drumul la 1-2 jucători importanți, dar să vină în loc 5-6 jucători valoroși ca să aibă șanse să se califice în Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

Rezultatele arată că au găsit în sfârșit un echilibru și a fost anul Universității Craiova, însă nu trebuie să rămână singular și să se demonstreze că nu a fost o întâmplare să facă eventul și bineînțeles că vor pleca și la anul cu prima șansă. Au și jucători tineri foarte buni. Pe David Matei de exemplu l-am urmărit de când era la Steaua și a avut evoluții bune. Atenție totuși, în cupele europene e altceva. Sper să crească și eu îmi doresc mult mai mult de la el”, a mai dezvăluit Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru FANATIK.