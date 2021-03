Victor Pițurcă, discuție telefonică cu Gigi Becali despre războiul Steaua – FCSB: „Aveți voi sigla în piept?”

Victor Pițurcă a dezvăluit că a vorbit la telefon cu Gigi Becali despre războiul dintre FCSB și CSA Steaua, punându-i mai multe întrebări patronului FCSB-ului.

Fostul selecționer nu înțelege motivul pentru care Gigi Becali vrea să împiedice promovarea celor de la CSA Steaua în liga 2 și după în liga 1, mărturisind că și latifundiarul din Pipera ar avea de câștigat din promovarea echipei lui Daniel Oprița.

Victor Pițurcă mai crede că este un avataj pentru Gigi Becali că nu mai are echipa Steaua, pentru că acolo nu ar fi putut face anumite lucruri pe care le face la FCSB.

Discuția la telefon a lui Victor Pițurcă cu Gigi Becali despre războiul Steaua – FCSB

Victor Pițurcă a povestit o discuție telefonică avută de el cu Gigi Becali, în centrul discuției aflându-se războiul dintre Steaua și FCSB: „Suporterii s-au scindat, unii țin cu FCSB, unii țin cu Steaua, printre care mă număr și eu.

Am vorbit la telefon și cu Gigi când am fost cu COVID-ul. I-am zis ‘băi, Gigi, nu mai ai Steaua. Știi de ce? Că nu mai ai sigla pe piept, o aveți voi?’.

El mi-a spus că nu-l mai interesează, că e mulțumit cu echipa lui, că are echipa lui, că nu mai are probleme cu suporterii. La Steaua n-are cum să facă Gigi ce vrea, că e Steaua.

Eu nu-l înțeleg pe Gigi, m-am întâlnit ieri cu el. Eu nu știu ce vrea el de la Steaua, să-i pună bețe în roate, îl învață cățelușii ăia de pe lângă el. Eu nu îl înțeleg de ce se opune promovării Stelei”, a mai spus Victor Pițurcă la TV DigiSport.

„Steaua a fost cu o clasă peste FCSB II”

Victor Pițurcă și-a dat verdictul și în privința partidei din Liga 3 dintre CSA Steaua și FCSB II, 1-1, partidă la care spune că formația lui Daniel Oprița a fost superioară echipei lui Bogdan Argeș Vintilă.

„Steaua a fost cu o clasă peste FCSB II, am văzut meciul. Nu conta prea mult rezultatul, contează cum se ajunge la baraj. Eu nu îl înțeleg pe Gigi de ce se opune ca Steaua să promoveze.

Repet, ar fi în dezinteresul lui să nu promoveze Steaua”, a mai spus Victor Pițurcă.