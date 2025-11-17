Victor Pițurcă, analiza luptei la titlu din SuperLiga! Unde o vede pe FCSB și ce sfaturi are pentru Mirel Rădoi: „Rotaru a vrut să plece”

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a analizat lupta la titlu din acest sezon al Superligii. Tehnicianul e de părere că FCSB păstrează șanse la cucerirea trofeului, deși a înregistrat rezultate mult sub așteptări în primele 16 runde. Victor Pițurcă a vorbit și despre modul în care sezonul Universității Craiova ar putea fi afectat de plecarea lui Mirel Rădoi.

Victor Pițurcă a analizat lupta la titlu din SuperLiga

Victor Pițurcă a afirmat că FCSB va avea șanse la titlu în cazul în care va reuși să se califice în play-off. Momentan, campioana ocupă locul 9, cu 20 de puncte, la 5 lungimi de poziția a 6-a, ocupată de Farul. „Normal că surprinde clasamentul odată ce Botoșani a condus câteva etape, dar au un lot și un antrenor foarte bun. Au avut o perioadă foarte bună, iar acum a venit Rapid din spate, de asemenea cu un antrenor foarte bun.

Deci campionatul eu cred că se joacă. Pentru CFR Cluj e mai greu să revină. Nu îi văd nici ca lot, ca echipă să revină, să intre în play-off. Sigur că echipa CFR-ului e mai valoroasă decât unele echipe care sunt în play-off în momentul de față. FCSB-ul cred că va reveni. Depinde foarte mult și de următorul meci.

Dacă o să mai piardă punct sau puncte, devine dificil și pentru ei să mai acceadă în play-off. 100% pot spera la titlu dacă intră în play-off, pentru că se vor înjumătăți și punctele. Va fi cu totul altceva, meciuri directe, altă concentrare. FCSB e totuși echipa cu lotul cel mai bun zic eu”, a spus Victor Pițurcă la

Victor Pițurcă crede că Universitatea Craiova și-a micșorat șansele la titlu după plecarea lui Mirel Rădoi

, iar , care în ultimii ani a activat ca secund al lui Paulo Bento la echipele naționale ale Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. Victor Pițurcă a analizat situația de la gruparea din Bănie și i-a oferit mai multe sfaturi fostului său elev, cu care a colaborat atât la Steaua, cât și la echipa națională.

„Cred că plecarea lui Mirel Rădoi este un avantaj pentru celelalte echipe. Păcat pentru el că a plecat de la Universitatea Craiova. Nu poți să ai atitudinea asta și îi mai spuneam când era jucător. Ca antrenor trebuie să fii luptător. El a fost un extraordinar luptător ca jucător și trebuie să fie la fel și ca antrenor.

Meseria asta nu e presărată numai cu succese, cu meciuri câștigate și așa mai departe. Trebuie să înveți să știi să pierzi și să treci peste momentele astea. Ești conducătorul echipei, ești generalul echipei și trebuie să îi aduci la același nivel și următorul meci să îl câștigi. Apoi totul revine la normal.

Păcat că a renunțat așa ușor. Cred eu, după ce am aflat că avea o clauză de reziliere, că s-a și dorit să plece. Mihai Rotaru dacă voia să rămână îi spunea: ‘Tată, pleci, dar plătești!’. El și-a dorit să plece și Mirel știa lucrul ăsta. Sau poate a fost rugat să rămână sau obligat să plătească și poate ar fi rămas.

La cât e de încăpățânat Mirel ar fi putut să plătească și clauza și merita să o plătească zic eu. Spun asta numai pentru că mi-aș fi dorit să rămână. Eu cred că nu va mai veni la Craiova, e imposibil. Majoritatea suporterilor țin la el, îl iubesc, dar eu nu cred și nici nu ar fi normal să revină. Ar fi puțin nelalocul lui”,

Ce spune fostul selecționer despre o posibilă revenire în fotbalul românesc

Victor Pițurcă nu a mai activat ca antrenor din 2020, ultimul său mandat fiind pe banca Universității Craiova. Experimentatul tehnician a vorbit despre o posibilă revenire în fotbalul românesc. „Eu sunt bine, calm, o duc bine, dar sunt în afara reflectoarelor.

Sigur că sunt momente în care mi-aș dori să revin, mai ales când se termină campionate și văd bucuria jucătorilor și conducătorilor. Dar deocamdată îmi e mai bine așa. Dacă apare ceva mai vedem”, a declarat fostul selecționer al României.