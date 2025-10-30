Victor Pițurcă îi sare în ajutor lui Mirel Rădoi după evenimentele de la U Craiova: „Am pățit și eu, și Lăcătuș la Steaua”

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă nu are o experiență atât de vastă ca tehnician al echipelor de club, el fiind foarte cunoscut în antrenorat pentru mandatele sale de la naționala României. Cu toate astea, trecut pe la Craiova, el a încercat să-l ajute pe Mirel Rădoi cu câteva sfaturi folositoare pentru situația încinsă din Bănie.

Victor Pițurcă, sfaturi de aur pentru Mirel Rădoi. Ce spune despre perioada încinsă din Bănie

Victor Pițurcă a antrenat pentru o scurtă perioadă clubul din Bănie, însă experiența sa vastă ca selecționer al naționalei României, dar și ca antrenor al echipei ce la acea vreme se numea Steaua, îi dă dreptul să îi poată oferi sfaturi bune lui Mirel Rădoi, care se confruntă cu o situație complicată la Universitatea Craiova.

„Nu știu exact cum este situația pentru că nu sunt în miezul problemei. Până la urmă, totul depinde de rezultate. O echipă nu câștigă tot timpul, e mai greu să se întâmple asta. De momente din astea se vor lovi tot timpul. Depinde mult cum văd ei situația, cum evaluează lucrurile, însă tot timpul trebuie să fie o atmosferă bună. Și când pierzi, și când câștigi.

La Craiova nu a trebuit să treacă mult timp, aici mă refer la meciul acela cu UTA, când s-au pierdut puncte, și au existat mici tensiuni, chiar dialoguri prin presă, ceea ce nu mi se pare normal. Mirel trebuie să înțeleagă că un antrenor trece și prin momente grele și numai el trebuie să remedieze. El cu echipa, atât, nici patronul. E adevărat, Craiova a început în forță, dar a dat înapoi ulterior. Nu știu ce s-a întâmplat. Rădoi este cel care știe ce se întâmplă acolo și să găsească cele mai bune soluții ca echipa să câștige din nou”, a transmis Victor Pițurcă, conform .

Victor Pițurcă, explicații din proprie experiență: „Asta am pățit și eu la Steaua. La fel și Lăcătuș”

Victor Pițurcă i-a explicat indirect lui Mirel Rădoi că și el, la rândul său, a trecut prin situații dificile în cariera sa de antrenor: „O echipă nu poate să câștige un campionat dacă nu are constanță, mai ales cu adversarii facili, dacă mai există asta. Nici Craiova nu dispune de vreun nucleu de jucători extraordinari. Concluzia este că trebuie să dispară aceste tensiuni, aceste lucruri care nu fac bine echipei. La două săptămâni citesc că o să plece Rădoi sau mai știu eu ce. Un antrenor trece prin momente grele, eu știu din experiența mea ce pățeam la Steaua, ce a pățit și Lăcătuș.

Trebuie să fii puternic, să treci peste momentele grele și să obții rezultatele pe care le vrei. Așa, dacă renunți ușor… E foarte simplu să renunți. Mirel are un viitor în față și nu trebuie să schimbe echipele de la un an la altul sau poate mai puțin de atât. El trebuie să fie constant și să-și pună amprenta

Eu eram perceput, mai ales că nu am avut o relație prea bună cu presa, ca un zbir, dar nu era deloc așa. Când era muncă era muncă și era normal să fie așa. Eu mereu am avut o relație bună cu jucătorii. Totuși, nu poți fi iubit de toți jucătorii, pentru că sunt unii care nu joacă. Aici intervine inteligența ta, profesionalismul tău. Unii au caractere conflictuale și trebuie să te impui”, a mai spus Victor Pițurcă, conform sursei citate anterior.

Ce se întâmplă, de fapt, la Universitatea Craiova

În ultimele 7 meciuri în toate competițiile, Universitatea Craiova nu a reușit să obțină decât o singură victorie, și aceea foarte chinuită, în meciul cu Unirea Slobozia. Lipsa rezultatelor, dar și jocul destul de slab, au adus reacții vehemente în rândul fanilor olteni, care sunt cunoscuți pentru răbdarea limitată.

Remiza de la Clinceni, contra lui Metaloglobus, a părut picătura ce a umplut paharul. Fanii au reacționat incredibil la adresa jucătorilor, adresându-le diverse injurii și insulte. Mirel Rădoi a fost profund dezamăgit de acest eveniment, dar și de rezultatele slabe și a fost la un pas să părăsească echipa. dar și cu suporterii, însă situația continuă să fie una foarte delicată.