Victor Pițurcă îl face praf pe ministrul Radu Miruță pentru declarațiile despre Steaua: „Este domnul Nimeni în materie de sport!”

Ministrul Apărării Naționale a avut în urmă cu câteva zile un discurs plin de erori despre CSA Steaua, iar Victor Pițurcă a fost extrem de deranjat de lipsa sa de pregătire în acest domeniu. Legenda Stelei a avut un discurs dur după ce Radu Miruță a spus că bugetul echipei de fotbal este de 32 de milioane de euro.

Victor Pițurcă a pus tunurile pe ministrul Apărării. Ce a transmis legenda Stelei

Victor Pițurcă este unul dintre susținătorii echipei din Liga a II-a, care deține palmaresul Stelei din 1947 până în 1998, inclusiv Cupa Campionilor Europeni, pe care și fostul selecționer al României o are în vitrină.

Victor Pițurcă este vizibil deranjat de probleme din interiorul clubului și de faptul că echipa nu are dreptul de promovare în SuperLiga României, deși se află în al doilea eșalon de ani buni.

„Nu mă mai aștept la prea multe, mai ales că acum e un ministru al Apărării care nu știe ce vorbește. L-am văzut cum spune că el o să ia deciziile în legătură cu Steaua. Nu știu ce ar putea decide, fiindcă deocamdată e domnul Nimeni în materie de sport, de fotbal, de Steaua, chiar dacă e ministru al Apărării.

Eu cred că el nici nu știe ce înseamnă brandul Steaua. Sau cel puțin așa lasă să se înțeleagă după cum vorbește. Că e bugetul prea mare, de 32 de milioane de euro. Păi oamenii asta înțeleg și le-a dat apă la moară celor ce vorbesc de rău Steaua. O fi bugetul de 32 de milioane de euro, dar e pentru toate secțiile, pentru cheltuieli cu personalul, cu bazele. Iar sportivii ăștia aduc faimă României.

La secția de fotbal sunt cel mult două milioane de euro. Nu înțeleg de ce a adus el în discuție suma asta pentru tot clubul, când era vorba despre fotbal?! I-aș sugera să nu mai vorbească de Steaua, că cine știe cât stă, o lună, două sau trei, pe postul ăla și pleacă. Steaua e unul dintre cele mai importante branduri din România. Trebuie să le protejăm! Nu vedeți că s-au dus, că nu mai avem branduri românești puternice?

Eu unul mi-am pierdut speranța că echipa de fotbal Steaua va căpăta dreptul de promovare. Poate dacă vine un ministru care să țină la Steaua, care să știe ce înseamnă Steaua și să dorească să facă cu adevărat ceva pentru acest club” a declarat Victor Pițurcă, conform

Ce a spus, de fapt, ministrul Apărării în discursul său de la începutul lunii februarie

una mai mare decât cealaltă. Pe lângă faptul că suma reală din bugetul clubului este de 34 de milioane de euro, nu 32, acești bani sunt atribuiți tuturor secțiilor sportive, nu doar în cadrul echipei de fotbal. De fapt, divizionara secundă primește o sumă de doar 2 milioane de euro din cele 34 de milioane:

„Sunt în curs două investigaţii serioase de audit şi de Corp de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la Steaua. Am început să primesc informaţii sumarizate. Se lucrează intens, în fiecare zi pare că se descoperă altceva.

Atunci când voi primi raportul final, vă voi anunţa măsurile luate şi care sunt consecinţele pentru cei care greşesc. Nu fac o vânătoare de vrăjitoare în acest minister, însă e, cred eu, o abordare care, de fapt, asigură starea de sănătate a acestei instituţii.

Acolo unde se identifică o greşeală trebuie să descoperim mecanismul prin care s-a permis a se ajunge la această greşeală şi să fie eliminat. Eu am început să mă uit despre cum se duc banii. Este un buget la Steaua de aproximativ 32 de milioane de euro anual, care este mult mai mare decât al tuturor celorlalte echipe din Divizia A.

E foarte bine. E foarte bine că încercăm să se facă performanţă acolo, dar vrem ca utilizarea acestor bani să fie realizată într-un mod eficient, despre care am dubii în acest moment. Vreau să văd cum arată toată planşa”, a explicat ministrul Apărării în discursul său.