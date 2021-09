Victor Pițurcă îl ironizează pe Cornel Dinu: „Câștig în 20 de zile cât el în 5 ani”

Cornel Dinu a criticat dur prestația lui Victor Pițurcă care a fost analistul special al celor de la PRO TV pe durata Campionatului European de fotbal.

De altfel FANATIK, a strâns într-un material al echipei naționale a României.

Victor Pițurcă râde de onorariul lui Dinu de la Telekom Sport: „ Dacă eu câștig în 20 de zile, cât câștigă Dinu în 5 ani, cât stă la…”

Victor Pițurcă a așteptat nu mai puțin de patru luni ca să îi dea replica lui „Mister” și l-a ironizat în stilul său caracteristic: „Am înțeles că ar fi zis Cornel Dinu ceva, dar nu știu ce. E normal. Dacă eu câștig în 20 de zile, cât câștigă Dinu în 5 ani, cât stă la… E normal să aibă reacția asta”.

Fostul selecţioner și-a continuat discursul ironic și nu este deloc impresionat de cultura vastă a lui Cornel Dinu: „Sigur că el este cel mai inteligent. Eu toată viața am fost simplist, am spus lucrurilor pe nume și am avut de câștigat”.

Toate aceste lucruri pentru Victor Pițurcă sunt doar o pierdere de timp: „Am spus lucrurilor pe nume corect, profesionist, profesional, la obiect. Nu stau să-mi pierd timpul. De ce mi-aș pierde timpul?”.

Ce a spus Cornel Dinu despre Victor Pițurcă: „Ce comentează mi se pare înfiorător”

Deși l-a apreciat foarte mult pe fotbalistul Victor Pițurcă, „Mister” nu a putut să treacă peste lacunele arătate de analistul EURO 2020 pentru PRO TV: „Nu pot să îl comentez pe Pițurcă, pentru că a fost jucător de fotbal, dar cum comentează, ce comentează mi se pare înfiorător.

Fiecare a făcut carte cât a putut, cum a putut, cum a vrut și așa mai departe, deși e dramatic. Calitatea prin care el se remarca era de inteligență de joc, asta nu i-a lipsit niciodată.

Asta cu exprimarea ține și dacă ai pus mâna pe Abecedar”, a fost declarația lui Cornel Dinu care l-a scos din sărite pe Pițurcă.

Ce gafe a mai făcut Victor Pițurcă ca analist la EURO 2020

Victor Pițurcă a făcut foarte multe greșeli pe tot parcursul Campionatului European, una dintre cele mai mari fiind pronunțarea total a greșită a numelui lui Jack Grealish, pe care .

Nici starul Belgiei, Romelu Lukaku, nu a scăpat de Victor Pițurcă, care .

„Piți” a făcut mai multe , despre care a spus că nu știe cum se va descurca pe Camp Nou: „Mie nu-mi place deloc Depay, nu știu ce o să joace pe la Barcelona”.

Nici Harry Kane nu a scăpat de analiza dură a fostului antrenor: „Ăsta nu face niciodată 120 de milioane. Să fim serioși, Kane costă atât pentru că joacă în Premier League și la Tottenham, dacă ar juca în altă parte ar costa mult mai puțin. Știu că a vrut să îl ia Real Madrid și mai bine că nu l-au luat, pentru că s-ar fi păcălit cu el. Nu are nici o tehnică prea bună, cam sare mingea din el, nu îl văd nici la un un-doi, prea puțin din partea lui”, a spus analistul PRO TV.