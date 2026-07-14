Victor Pițurcă, impresionat de lovitura lui Gigi Becali: Denis Drăguș la FCSB!

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Gigi Becali este la doar un pas de a-l transfera pe Denis Drăguș la FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, a spus totul despre mutarea pusă la cale de Gigi Becali. Ce a spus „Piți” și despre echipa națională, care va începe o nouă campanie în Nations League în toamna acestui an.

Victor Pițurcă, impresionat de transferul lui Denis Drăguș la FCSB pregătit de Gigi Becali

Victor Pițurcă a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre mutarea atacantului român la gruparea „roș-albastră” și consideră că atât el, cât și Florinel Coman, pot crește cu mult valoarea lotului actual al fostei campioane a României.

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„Coman a plecat într-un campionat mai slab, dar nu se impune și nu știu când de bine e să se întoarcă în România. Și el și Drăguș sunt jucători foarte valoroși, de echipa națională și sigur că ar crește mult valoarea FCSB-ului. Au un lot destul de bun, vor mai veni jucători, dar depinde cine!”, a spus inițial Victor Pițurcă.

Situația echipei naționale a României în ochii lui Victor Pițurcă

Victor Pițurcă consideră că Gică Hagi trebuie să selecteze doar cei mai în formă jucători la momentul respectiv, fără să se concentreze exclusiv pe o singură echipă. „La națională e un nou început și după aceste două meciuri amicale a reușit cred eu să creeze o strategie și să facă o evaluare. Știe care e nivelul jucătorilor acum și ei cred că Gică își va pune amprenta asupra echipei, jucătorilor și evoluției echipei. Nu știu dacă Universitatea Craiova trebuie să aibă cei mai mulți jucători convocați la echipa națională. Trebuie chemați cei mai în formă jucători.

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Hagi decide, și eu am fost în postura asta ani de zile. Eu am încercat să aduc cei mai în formă și mai buni jucători, dar și ori cei cu care eu am crezut că pot obține rezultate. Așa cred că va proceda și el. Suedia e o echipă bună, dar nu trebuie să ne speriem pentru că nu au nimic ieșit din comun și putem obține un rezultat pozitiv!”, a mai spus „Piți”.

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Optimism total din partea lui Victor Pițurcă în privința echipei naționale

Fostul selecționer consideră că „tricolorii” vor face o figură frumoasă și vor avea parte de o campanie memorabilă în Nations League, deși fac parte dintr-o grupă în care se află Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia. „Eu cred că ne putem califica și putem face puncte bune. Și cu Bosnia chiar daca am pierdut de două ori în ultima campanie nu putem să spunem că nu avem șanse, chiar dacă ei au avut evoluții bune la Mondial. Polonia are o generație îmbătrânită, nu mai e ce a fost și Lewandowski nu mai e la prima tinerețe. Naționala României eu zic că e pe drumul cel bun”, a mai spus Victor Pițurcă în exclusivitate pentru FANATIK.

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