Victor Pițurcă, interviu eveniment după România – Olanda 0-3: „Este inadmisibil pentru fotbalul românesc!” Sfatul crucial pentru Edi Iordănescu: „Peste tot unde a fost a stat puțin și a plecat”

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă (68 de ani), a acordat un interviu pentru FANATIK în care analizează . Tricolorii au terminat pe locul 1 în Grupa E, după , și , dar au pierdut clar în optimi, , marți, 2 iulie, la Munchen.

Victor Pițurcă a analizat performanța României la EURO 2024

Bună ziua, domnule Pițurcă! Cum caracterizați evoluția naționalei României la EURO 2024?

Din punctul meu de vedere, atunci când echipa națională se califică la un turneu final trebuie să fie sărbătoare. Indiferent ce se întâmplă acolo, pentru că poți da peste echipe foarte puternice, de care nu poți trece. De data asta am avut și unele rezultate bune, am trecut și de grupă, de pe primul loc, și normal că lumea a fost entuziasmată. Acest lucru cred eu este cel mai important. Asta a realizat naționala de astăzi, a făcut lumea mândră și foarte fericită.

Generația actuală a ridicat ștacheta. Ne calificăm și la Mondialele din 2026?

Avem perspective. Eu am spus tot timpul că fotbalul românesc are jucători talentați. Acum această generație a demonstrat că are potențial. S-a calificat de pe primul loc în grupa preliminară, în fața Elveției, o performanță uriașă, și a realizat lucruri bune și la EURO 2024.

Olandezii ne-au trezit cam brusc din visul nostru frumos.

Sigur, când închei turneul final cu o înfrângere cu 3-0 nu-ți cade foarte bine, dar ăsta e fotbalul. Și nu uitați, Olanda e un adversar extrem de puternic, o echipă care poate câștiga și Campionatul European. Nu văd diferențe de valoare între echipele calificate în sferturi. Să spunem că Spania are un nivel mai bun decât toate, dar să vedem ce va face cu Germania. Spania și Germania mi se par cele mai în formă de la EURO 2024.

”Această generație a căpătat încredere și are perspective de a se lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026”

Vorbeați de perspectivele naționalei. Înfrângerile cu Belgia și Olanda ne-au arătat că nu putem să ne batem de la egal la egal cu marile forțe? Ce șanse avem să ne calificăm la Mondialul din 2026?

Într-adevăr, calificarea la Mondiale este foarte greu de realizat. Știu foarte bine acest lucru. Ăsta e oful meu că n-am reușit și eu o calificare la un Campionat Mondial. Mi-am dorit foarte mult și am fost foarte aproape, când am jucat barajul cu Grecia pentru Mondialele din 2014. După acest turneu final rămânem cu o generație care a căpătat încredere și are perspective de a se lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

În concluzie naționala actuală poate obține calificarea la Mondialul din 2026?

Eu cred că această generație a urcat și va mai urca în perioada următoare. Nu va fi ușor, fiindcă venim după un turneu final, atenție! Depinde foarte mult cu cine vom fi în grupa preliminară. Acum și Edi Iordănescu, dacă va rămâne la națională, are o anumită experiență, a trecut printr-un turneu final, și trebuie să înțeleagă că nu poți juca împotriva unor adversari de calibru la fel cum joci cu Ucraina sau cu Slovacia. Trebuie să adopți altă tactică, să poți câștiga puncte.

Vă așteptați să vedeți cumva o tactică mai defensivă împotriva Olandei?

Nu mă refer neapărat la joc defensiv. În zilele astea, defensiv înseamnă să joci și în terenul advers. Exact cum am făcut cu Olanda în primele 15-20 de minute. Am jucat agresiv în terenul lor, dar apoi ne-a costat acest lucru, n-am mai trecut centrul terenului după ce olandezii au deschis scorul, în minutul 20. Am făcut multe greșeli defensive.

”E indmisibil pentru fotbalul românesc să mergem la EURO doar cu un fundaș stânga de meserie”

Niță a mai salvat niște goluri…

Așa este. Îmi pare rău să spun asta, dar Niță are partea lui de vină la golul doi, primit pe colțul scurt. Clar, e gol de portar, n-a fost un șut fantastic, prin vinclu. Când primești un astfel de gol, la nivelul ăsta, mai ales de la o echipă ca Olanda e aproape imposibil să revii. Eu știu, că am trecut prin situația asta.

Apărarea s-a dereglat și mai mult după accidentarea lui Mogoș și trecerea lui Burcă fundaș stânga.

Olandezii au făcut ce au vrut în flancul nostru stâng. Apoi, chiar dacă nu s-a jucat prea mult pe partea lui Gakpo, este inadmisibil să-l lași pe Rațiu nedublat, în duel unu contra unu cu Gakpo. Ducem lipsă de fundaș stânga. E indmisibil pentru fotbalul românesc să mergem la EURO doar cu un fundaș stânga de meserie, Bancu, suspendat de la meciul cu Olanda. Nu dau vina pe selecționer. E o problemă a fotbalului românesc. Nici Mogoș nu poate să joace fundaș stânga.

”Pentru echipa națională cel mai bine ar fi ca Edi Iordănescu să-și continue munca”

Ce v-a plăcut cel mai mult la naționala României?

A fost acest entuziasm fantastic, atât din partea jucătorilor, cât și al fanilor. Ne-am avântat și am avut noroc la primul meci, cu Ucraina, cu acele execuții extraordinare. Mă refer în primul rînd la șutul formidabil al lui Stanciu. Acel gol a deschis drumul spre victorie și a dat încredere echipei. Ne-a ajutat puțin și Lunin, cu greșelile pe care le-a comis.

Ce credeți, rămâne Edi Iordănescu?

Nu știu ce să zic, ăsta este stilul lui. El peste tot pe unde a fost a stat puțin și a plecat. Pentru echipa națională este clar că cel mai bine ar fi ca Edi Iordănescu să-și continue munca. Cunoaște foarte bine jucătorii, are o anumită relație cu ei. El e cel mai indicat antrenor în acest moment. Acum depinde de el. El știe foarte bine ce are de făcut, pentru el și familia lui. Am văzut că a implicat familia în chestia asta. Eu sper să rămână.

”Radu Drăgușin e cel mai valoros jucător al României”

Este vreun jucător care v-a impresionat în mod deosebit la EURO 2024?

Nu, echipa a obținut aceste performanțe. Se vede însă că cel mai valoros jucător al României este Radu Drăgușin. Dacă am mai avea trei jucători de genul lui, jucători de forță, viteză, valoarea echipei României ar crește foarte mult. Trebuie să vină din urmă Man, Mihăilă, care au promovat în serie A. De la ei se așteaptă mult. Pe ei mizez că vor fi liderii naționalei și vor trage după ei toată echipa.

Nici Drăgușin n-a prins o zi foarte bună cu Olanda.

E adevărat că a greșit la golul doi. Toată lumea cu care am vorbit spunea că trebuia să acorde corner, dar el s-a gândit că suntem conduși, că iese mingea și să repunem din 6 metri, să atacăm și să egalăm. Așa cred că a gândit el. Într-adevăr, a fost o greșeală care ne-a costat meciul. Dar și așa se vedea că vom primi gol. La 2-0 s-a terminat definitiv meciul. La 1-1 mai speram că putem egala printr-o execuție ceva.

