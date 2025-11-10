Victor Pițurcă l-a atacat pe Rădoi și i-a dat un sfat după demisia de la Universitatea Craiova. „După cum se vede, Mirel are o problemă”

ADVERTISEMENT

Demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova a fost subiectul zilei în fotbalul românesc. Antrenorul nu a mai rezistat după înfrângerea suferită în fața celor de la UTA și a plecat din Bănie. Victor Pițurcă este de părere că tehnicianul încă nu a ajuns la maturitate profesională. Nici Mihai Rotaru nu a fost iertat de „Piți”.

Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova. Victor Pițurcă, prima reacție

Decizia lui Mirel Rădoi de a pleca de la Craiova rămâne una destul de greu de înțeles. Echipa se află pe loc de play-off în Superligă și are șanse reale la calificarea în primăvara europeană. Doar că tensiunea din Bănie se pare că l-a afectat prea mult pe antrenor.

, în care a vorbit despre demisia lui Mirel Rădoi. Patronul Universității Craiova a dat de înțeles că, în cel mai scurt timp, echipa va avea un nou antrenor – de această dată, unul străin.

Victor Pițurcă, dezamăgit de alegerea făcută de Mirel Rădoi

Victor Pițurcă, fostul antrenor al Craiovei și selecționer al echipei naționale, l-a criticat în direct pe Mirel Rădoi. Acesta consideră că tehnicianul nu a ajuns încă la maturitate din punct de vedere profesional și trebuie să lucreze mai mult la temperament. În plus, „Piți” a spus câteva cuvinte și despre

„De ce m-ar fi uimit? Explicații eu nu pot să am. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Mirel ar trebui să explice, să spună ce l-a nemulțumit. Eu nu pot să vorbesc despre ceva ce nu cunosc. L-am avut jucător pe el. Probabil a fost nemulțumit de rezultate. Nu pot să spun mai mult. Meseria de antrenor e extrem de dificilă. După cum se vede, Mirel are o problemă. Ca antrenor, trebuie să fii pregătit din punct de vedere psihic. Trebuie să treci prin multe momente de bucurie, dar și prin altele mult mai dificile. Nu tot timpul merge bine. Trebuie să treci peste aceste momente. Tu ești cel care are frâiele în mână.

El trebuie să vadă ce se întâmplă și să pregătească meciurile astfel încât echipa să câștige. Mirel, de la început, a avut probleme la Craiova. Cum apăreau rezultatele negative, imediat se vorbea despre plecare. E păcat. Craiova era pe un drum bun. Cred că Mirel e singurul în măsură să dea explicații. Ar trebui să iasă la o conferință de presă și să spună adevărul, ce s-a întâmplat. Eu am plecat de la Craiova când am vrut eu. După ce am plecat, Rotaru a ieșit și a spus că «Pițurcă a fost schimbat». Nu am înțeles. Ca să nu mai vorbesc de cazul lui Tavi Popescu. A spus că Tavi a plecat de la Craiova din cauza mea.

Și pentru el am un sfat extrem de important: un antrenor trebuie să vină și să muncească! Nu se poate cu noroc. E important ca antrenorul să lase ceva în urmă. Știți ce făcea Mangia? Antrenament tactic la ora 10, iar a doua zi, la ora 18. Italienii au altă strategie. Mangia credea că e la Inter. Nu, e la Craiova. Ce aș putea spune eu? Eu sunt pentru antrenorii români. Ce legătură au portughezii cu fotbalul românesc? Până să cunoască lotul, l-au și dat afară”, a declarat Victor Pițurcă la