Sport

Victor Pițurcă a oferit verdictul despre Tavi Popescu: „Cel mai bun jucător!”

Victor Pițurcă a analizat situația lui Octavian Popescu, care a părăsit-o pe FCSB, fiind împrumutat la formația greacă Levadiakos.
Bogdan Mariș
16.09.2026 | 21:35
Victor Piturca a oferit verdictul despre Tavi Popescu Cel mai bun jucator
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Victor Pițurcă (70 de ani) a comentat situația în care se află Tavi Popescu (23 de ani) după plecarea în Grecia. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Octavian Popescu (23 de ani) a avut un start pozitiv de sezon la FCSB, dar apoi evoluțiile sale au luat-o pe o pantă descendentă, iar totul a culminat cu plecarea fotbalistului, care a fost împrumutat la gruparea greacă Levadiakos, unde va lucra din nou cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Victor Pițurcă (70 de ani) a comentat situația în care se află Tavi Popescu.

Victor Pițurcă a comentat situația lui Tavi Popescu

Levadiakos a confirmat oficial la începutul acestei săptămâni sosirea lui Octavian Popescu, iar Victor Pițurcă e de părere că mutarea este una inspirată pentru fotbalist. „Da, pentru că intrase într-un con de umbră. La FCSB nu mai juca la nivelul pe care l-a avut la început. Nu mai erai de mare încredere pentru echipă, cu toate că mi s-a părut că în acest sezon a început foarte bine.

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Mie mi s-a părut printre cei mai buni, dacă nu, cel mai bun jucător. Nu știu ce s-a întâmplat de a ieșit din echipă, probabil comportamentul. Poate că a fost accidentat, nu știu ce s-a întâmplat. Face bine această plecare, va fi o experiență nouă pentru el și sper ca la noua lui echipă din Grecia să fie un nou început”, a afirmat fostul selecționer, conform sport.ro.

Debut „de foc” pentru Tavi Popescu la Levadiakos?

Levadiakos ocupă ultimul loc în prima divizie din Grecia după 4 etape, cu un singur punct și niciun gol marcat. Misiunea echipei pregătite de Elias Charalambous nu va fi una facilă nici în runda a cincea, deoarece la Livadeia va sosi vicecampioana Olympiacos, duelul fiind programat duminică, 20 septembrie, de la ora 17:00.

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Tavi Popescu a fost legitimat de cei de la Levadiakos și ar putea să debuteze în acest joc. Fotbalistul cu o selecție la naționala României a marcat un gol și a oferit 4 pase decisive în acest sezon, însă nu a mai jucat în ultimele 3 meciuri ale FCSB-ului înainte de a pleca la Levadiakos. Acesta ar fi consumat gaz ilariant înainte de partida cu UTA de pe 30 august.

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