Victor Pițurcă, la DNA! Fostul selecționer va fi audiat în dosarul achiziţiei de măşti anti-COVID pentru MApN

Victor Pițurcă (66 de ani) are probleme cu justiția. Antrenorul ar urma să fie chemat la declarații de procurorii militari, în legătura cu derularea unui , afacere în care ar fi investit o sumă uriaşă de bani.

Conform , fostul selecționer al României va fi chestionat într-un dosar în care au avut loc deja percheziții, dar și primele audieri. În urmă cu doi ani, pe perioada stării de urgență, șeful direcției medicale MApN, generalul D.P., s-a ocupat de „operațiunea” de achiziționare a măștilor anti-COVID.

Acesta l-a însărcinat pe șefului farmaciilor din cadrul Direcției Medicale MApN, C.P., să găsească transport și fondurile necesare pentru achiționarea echipamentelor medicale, cu precădere măști întrucât Ministerul Apărării Naționale nu dispunea de sumele respective.

Prin urmare, șeful farmaciilor a luat legătura cu italienii Riccardo și Andrea Barsanti, ca să le intermedieze relația cu o firmă chineză. După găsirea furnizorului prin cu ajutorul italienilor, generalii și-au dat seama că nu au suficienți bani și astfel a intrat pe fir Victor Pițurcă.

Astfel, antrenorul în vârstă de 66 de ani a acceptat să finanțeze toată afacerea, prin intermediul .

Firma lui Alexandru Pițurcă a virat banii către o altă companie, ALLODIUM SA (front al forțelor aeriene din Ucraina). La rândul său, ALLODIUM SA a achitat către FA Ukraine – avionul de transport fiind din flota militară ucraineană -, dar și echipamentele medicale către firma din CHINA SICHUAN LINGTONG INTELLIGENCE ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY CO LTD.

Apoi, echipamentele militare au fost livrate de către asiatici către HELIOS, firma lui Neacșu Vasile, un apropiat al lui Pițurcă senior. De la HELIOS, echipamentele au fost trimise către MApN.

Procurorii militari investighează acum posibile fapte de corupție comise de către generalii MAPN, dar și fapte de evaziune fiscală. Potrivit sursei citate, procurorii fac referire, pe de o parte, la o sumă de 40.000 euro platită de către ALLODIUM SA către o firmă controlată de frații Barsanti, la care au fost deja efectuate percheziții. Pe de altă parte, evaziunea fiscală ar deriva din faptul că MApN ar fi „uitat” să plătească taxe la stat, TVA și accizele combustibilului utilizat de avionul ucrainean. Invocându-se, acum, faptul că MFP ar fi dat o hotărâre în starea de urgență ca accizele combustibilului aferent transportului produselor medicale al căror beneficiar e statul să nu fie imputate de către stat.

Mai mult, procurorii suspectează și o infracțiune de eludare a taxelor pentru că operațiunea s-a derulat printr-un intermediar – firma HELIOS DENTSERV SRL, ceea ce ar fi însemnat că beneficiarul produselor scutite să fie HELIOS DENTSERV SRL, nicidecum Ministerul Apărării Naționale.

Interesant este că dosarul de la Parchetul Militar s-a disjuns la DNA, iar Victor Pițurcă va fi audiat în această speță în cel mai scurt timp.

Nu este pentru prima dată când fostul selecționer al României intercaționează cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Pițurcă a fost investigat în privința rezilierii contractului pe care l-a avut cu Federația Română de Fotbal, dar a primit și o pedepasă cu suspendare în Dosarul Valiza.

În același dosar apar și SC MASTERMIND SRL comisionar vamal, care ar fi permis descărcarea echipamentelor medicale MApN fără să achite taxele și firma de consultanță 3B EXPERT CONSULT SRL.

Nu am fost chemat la audieri, nu este adevărat! Am auzit că e ceva în derulare, dar eu nu am făcut nimic ilegal” – Victor Pițurcă