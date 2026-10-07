Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Victor Pițurcă, la naționala României? Nu a exclus o posibilă revenire: „Tu crezi că eu nu mă gândesc?”

Victor Pițurcă a vorbit despre revenirea pe banca naționalei României. Ce a spus fostul selecționer despre varianta de a-i antrena din nou pe tricolori?
Răzvan Rădulescu
07.10.2026 | 09:01
Victor Piturca la nationala Romaniei Nu a exclus o posibila revenire Tu crezi ca eu nu ma gandesc
EXCLUSIV FANATIK
Victor Pițurcă a vorbit despre o posibilă revenire la naționala României. Foto: colaj Fanatik.
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Victor Pițurcă a fost întrebat frontal în direct la FANATIK SUPRELIGA dacă ar mai antrena din nou naționala României. Fostul selecționer nu exclude ca, pus în fața faptului împlinit, să revină la prima reprezentativă pe care a mai pregătit-o în alte trei perioade.

Victor Pițurcă, la naționala României? Răspunsul fostului selecționer: „Tu crezi că eu nu mă gândesc?”

Victor Pițurcă a avut trei mandate de-a lungul timpului pe banca naționalei de fotbal a României. Selecționerul care i-a dus pe tricolori la EURO 2000 și EURO 2008 a fost întrebat direct de Horia Ivanovici dacă naționala României ar fi singura echipă pe care ar mai antrena-o în carieră. Răspunsul lui „Piți” a venit imediat.

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„Nu știu ce să zic. Dacă aș fi pus în fața faptului împlinit… nu știu care ar fi reacția. În momentul de față îmi spun că trebuie să stau liniștit, să-mi văd de treaba mea. Este un stres fantastic să fii antrenorul echipei naționale a României. Am făcut niște declarații, e mai greu să mă schimb. Un profesionist ar trebui să preia o echipă și când se află într-o situație grea, să demonstrezi. Eu la echipa națională am construit echipe, nu am găsit echipe deja făcute. În primul meu mandat am găsit jucători valoroși, dar mi-am creat singur echipele. 

Tu crezi că eu nu mă gândesc? ‘Băi, dar dacă aș veni eu la echipa națională? Ce aș realiza, ce aș face?’ Te gândești, normal că te gândești. Nu ai cum să nu te gândești. Este greu la echipa națională chiar dacă dispui de jucători buni. La echipa națională dacă faci o greșeală, nu două greșeli, pierzi meciul”, a declarat Victor Pițurcă, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Greșeala pe care o fac selecționerii români: „L-a costat meciul pe Mircea Lucescu”

Victor Pițurcă a vorbit și despre greșeala pe care susține că o fac selecționerii români. În vârstă de 70 de ani, Pițurcă nu este adeptul ca jucătorii care nu evoluează minute bune la echipele de club să fie titulari în echipa de start a naționalei. Fostul atacant a precizat că atât Gică Hagi, cât și regretatul Mircea Lucescu au făcut o astfel de greșeală.

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„Eu nu sunt de acord cu jucătorii, sunt mulți, care sunt titulari la națională, deși nu joacă la echipele de club. Poți să bagi unul, maxim doi astfel de jucători, dar să fie jucători puternici din punct de vedere fizic. Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, a făcut o mare greșeală cu Bosnia, când au început preliminariile, deși avea mare experiență. A început meciul cu 3-4 jucători care nu jucau la echipele de club și l-a costat meciul.

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Gică Hagi a jucat acum vreo 2-3 meciuri cu 5 jucători care nu jucau la echipele de club. E foarte greu să câștigi meciuri la acest nivel, e foarte dificil. La națională oricum nu mai e timp, totul se derulează foarte repede. Ai avut 4 meciuri, trebuia să fii pregătit pentru ele”, au fost cuvintele lui Pițurcă.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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