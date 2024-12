Victor Pițurcă la Voluntari, cu Gigi Nețoiu?! Dragomir a comentat noua bombă în fotbalul românesc. „Mi-a zis că bagă milioane în transferuri”

Victor Pițurcă a dispărut din prim plan, însă tehnicianul în vârstă de 68 de ani ar putea să se angreze într-un nou proiect la FC Voluntari, .

Victor Pițurcă vine alături de Gigi Nețoiu la FC Voluntari? Dumitru Dragomir: „Am fost împreună la meci”

Horia Ivanovici i-a adresat o întrebare lui : „Ce părere ai de faptul că lucrurile încep să se lege și din vară Borcea cu încă doi investitori puternici vin și preiau Dinamo”.

Răspunsul lui Mitică Dragomir a fost unul surprinzător: „Nu cred. Altceva, altă întrebare. Eu nu cred. Borcea este atât de deștept… Dar poate să fie adevărat pentru că unul dintre ei, care are bani mulți, Nețoiu, a luat Voluntariul. Nu știu dacă știi”.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că a fost alături de „Satana” la meciul Voluntariului cu Metalul Buzău, încheiat la egalitate, scor 1-1: „Am fost împreună cu Pițurcă la meci. Dacă îți mai spun una mori. Am plecat cu cinci minute înainte. Dar știi de ce? Le-am zis: ‘Plec că egalează ăștia. Hai să mergem repede’. N-am ajuns la blocurile alea pe care le-am făcut eu și erau egalați. Doamne, dacă n-am…”.

Fostul președinte al LPF nu exclude o implicare a omului de afaceri la Dinamo: „Nețoiu a luat Voluntariul acuma ca să îi poată să îi ajute acuma. La fel și Borcea. Dacă vine, vine să ajute Dinamo. Ei sunt speriați de pușcărie amândoi. Au făcut pușcărie nevinovați, dar pentru fotbal”.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre Gigi Nețoiu: „Bagă 3 milioane de euro și cumpără jucători”

Dumitru Dragomir a dezvăluit ce i-a spus Gigi Nețoiu la meciul cu Metalul Buzău: „El zice că bagă trei milioane de euro și cumpără jucători. Așa mi-a zis mie. I-am zis că nu face nimic cu 3 milioane, adică să facă echipă”.

„Oracolul de la Bălcești” e convins că fostul selecționer nu ar zice nu unei colaborări cu FC Voluntari: „Cu Nețoiu s-ar băga și Pițurcă. Și cu Borcea. Pițurcă are nevoie să spună ce să facă la echipă. Ai înțeles? Pentru că Nețoiu l-a adus și pe Florin Marin, nu numai pe Burcă. Florin Marin știe.

Pițurcă va fi number one, îți dai seama. Poate Nețoiu să bage bani cu găleata, ce spune Pițurcă va fi literă de lege. Eu am lucrat cu el. Poate să vină la Voluntari, sigur că da.

Repet, Nețoiu are foarte mulți bani. Cred că are cash acum 20-30 de milioane. Dacă Nețoiu bagă acuma în prima fază 3 milioane de euro poate să promoveze. Dar acum în iarnă. Apoi 5 milioane de euro în primul an și după aceea lucrurile merg de la sine”, a mai spus Dragomir la „MaxProfețiile lui Mitică”, emisiunea care e LIVE în fiecare luni de la 13:30 pe FANATIK.RO.

Horia Ivanovici e și el convins: „Îi face Pițurcă echipă, jucători, tot”. Dumitru Dragomir a tras concluzia: „Dacă mai bagă încă 5 milioane de euro s-ar putea bate și pentru play-off în doi ani de zile”.

