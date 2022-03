Victor Pițurcă, mesaj pentru Edi Iordănescu: „Am încredere că poate duce naționala la Euro! E crescut în familia Stelei”

Echipa națională a României va disputa marți, 29 martie, , cea de-a doua partidă cu Edi Iordănescu pe bancă. Aceasta este programată de la ora 20:45, pe „Netanya Stadium”.

Victor Pițurcă, mesaj de susținere pentru Edi Iordănescu

În ciuda , (n.r. 0-1 cu Grecia) Victor Pițurcă – omul de care se leagă prezența noastră la Campionatele Europene din 2000, 2008 și, într-o mare măsură, 2016 – a dat asigurări că actualul selecționer îi poate duce pe „tricolori” la un nou turneu final, cu condiția să aibă susținere totală.

„Numirea lui Iordănescu este una normală pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. În ultimii ani au fost antrenori tineri la națională. Dacă am plecat pe drumul ăsta, să mergem pe drumul ăsta.

Trebuie ca toată lumea să fie alături de el și sperăm să aibă rezultate. Mulți jucători au o anumită experiență și contează acest lucru. Cu această calitate, de selecționer, trebuie să te și naști. Eu am încredere că poate duce naționala la Euro”, a declarat fostul selecționer al României, pentru , adăugând că Stadionul Ghencea ar trebui să devină casa primei reprezentative: „România a avut rezultate acolo. Edi e crescut în familia Stelei, face parte din această familie și datorită tatălui său”.

Edi Iordănescu, exasperat de problemele medicale din lotul naționalei: „Sper să am 23 de jucători pe care să-i pun pe foaie”

În altă ordine de idei, prima acțiune a echipei naționale sub comanda lui Edi Iordănescu este marcată de problemele medicale survenite în aceste zile la nivelul lotului.

FANATIK a dezvăluit, în exclusivitate, că . Doi dintre ei se confruntă cu o formă de gripă, în timp ce restul au fost testați pozitiv la COVID-19.

Chestionat pe marginea subiectului, selecționerul a recunoscut că pentru amicalul din această seară. „Am venit cu emoții, că în ziua deplasării am mai făcut o testare și încă o testare aici. Azi am primit, însă, vești bune. Din cei patru jucători pe care nu i-ați văzut cu Grecia, cu probleme de viroză și gripă, am reușit să recuperăm doi.

Să vedem care e starea celorlalți doi și sper ca la ora jocului să am 23 de jucători pe care să-i pun pe foaie și să avem un prim 11 cât se poate de competitiv”, a declarat Iordănescu Junior la conferința de presă, precizând, însă, că nu are de gând să caute alibiuri.

„Nu vreau alibiuri și rog și presa de la noi din țară să nu folosească alibiuri pentru noi. Pentru că vreau să trecem peste astfel de momente, să învățăm să depășim obstacole”, a conchis selecționerul.