Sport

Victor Pițurcă, mesaj pentru „tricolorii” lui Gică Hagi înainte de meciul cu Suedia: „Numai asta contează acum”

Victor Pițurcă a transmis un mesaj fotbaliștilor de la echipa națională, dar și suporterilor, înainte de partida pe care România o va juca luni seară contra Suediei pe Arena Națională.
Bogdan Mariș
05.10.2026 | 20:37
Victor Piturca mesaj pentru tricolorii lui Gica Hagi inainte de meciul cu Suedia Numai asta conteaza acum
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Victor Pițurcă (70 de ani) a transmis un mesaj fotbaliștilor de la echipa națională, dar și suporterilor care vor fi prezenți pe stadion la meciul România - Suedia. FOTO: Hepta
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România caută în continuare primele puncte din actuala ediție de Liga Națiunilor, iar prima oportunitate va fi meciul cu Suedia de pe Arena Națională, care se va disputa luni seară, de la ora 21:45. Fostul selecționer Victor Pițurcă (70 de ani) a transmis un mesaj fotbaliștilor, dar și suporterilor care vor fi prezenți pe stadion.

Ce a transmis Victor Pițurcă înainte de România – Suedia

Victor Pițurcă susține că „tricolorii” trebuie să lase în urmă înfrângerile suferite până acum și să se concentreze exclusiv pe meciul cu Suedia. „Nu vreau să mai comentez ce s-a întâmplat în Polonia. Scorul spune totul și chiar nu are niciun rost să mai explic cum mi s-a părut mie. Au fost destule comentarii și critici și e normal pe undeva, după acest parcurs.

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Acum, doar două lucruri sunt extrem de importante pentru Gică Hagi, pentru jucătorii echipei naționale. Știu exact cum e acum atmosfera la lot, cât de dificil îi este lui Hagi și jucătorilor. Și vreau să le transmit acest mesaj, acest sfat, să uite de tot ce a apărut prin presă, de tot ce s-a comentat. Să se concentreze, să nu-i intereseze decât acest meci cu Suedia.

Numai asta contează acum, să se adune, să joace ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Știu că e greu, dar ce a fost a fost, s-a dus, acum contează cum vor fi diseară, cu nordicii”, a afirmat tehnicianul, conform gsp.ro. Victor Pițurcă a avut trei mandate la cârma naționalei României, 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014. Fostul atacant a condus echipa la un singur turneu final, EURO 2008, însă a contribuit și la alte două calificări, la EURO 2000 și EURO 2016.

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Victor Pițurcă, încântat de suporterii naționalei

Dacă partida România – Bosnia 2-4 s-a jucat fără spectatori, din cauza unei sancțiuni aplicate de UEFA, pentru meciul cu Suedia s-au vândut peste 45.000 de bilete. Victor Pițurcă i-a felicitat pe fanii primei reprezentative. „Mă bucur cel mai mult să văd că oamenii vor umple diseară Arena Națională, că s-au dat toate biletele.

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Asta înseamnă să fie suporteri adevărați. Echipa națională trece prin momente dificile și chiar are nevoie de ajutorul românilor. Nu contează ce a fost până acum, nu contează ce se va întâmpla și cu Suedia. Trebuie să rămână alături de națională fiindcă este echipa noastră! Și acum are nevoie de sprijin mai mult ca niciodată”, a spus fostul selecționer.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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