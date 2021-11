Victor Pițurcă nu renunță la procesul cu Adrian Mititelu: „Îmi e dator cu 7 milioane de euro”. Ce spune despre Mihai Rotaru și Gigi Becali

Adus cu surle și trâmbițe în 2010 la FC Universitatea Craiova, așa cum se numea pe atunci echipa patronată de Adrian Mititelu, Victor Pițurcă a fost demis după doar câteva luni, fără să primească sumele stipulate în contract. Deși au trecut aproape 11 ani, procesul e încă departe de a se fi încheiat.

„Eu m-am adresat la TAS. Ne judecăm pentru cei 7 milioane de euro cu care clubul îmi e dator”, susține fostul selecționer, dând, totodată, asigurări că va merge până în pânzele albe pentru drepturile sale. Cu atât mai mult cu cât anumiți jucători și-au primit banii restanți din partea actualei entități, fapt ce demonstrează că actuala entitate reprezintă continuatoarea celei vechi.

În sezonul 2019-2020, „Piți” a preluat conducerea tehnică a formației patronate de Mihai Rotaru, dar nici această experiență nu a fost cu noroc. Despărțirea s-a produs brusc, la începutul anului trecut, pe fondul .

Victor Pițurcă nu-l iartă pe Adrian Mititelu. Procesul de 7 milioane de euro a ajuns la TAS

„Avem un proces care continuă acum, suntem la TAS. Am fost prima dată la federație, i-a dat lui dreptate, a trebuit să ajungem la TAS. Eu m-am adresat la TAS. Costă destul de mult, am plătit 1.000 de franci, acum costă 50.000 de franci.

Ne judecăm pentru cei 7 milioane de euro cu care clubul îmi e dator. El spune că nu mai e același club, dar a fost un caz în Australia în care TAS a spus că echipa e continuatoarea. E o sumă mai mare la mine.

Ce să mai renunț la bani, că a venit, ne-am înțeles la 2 milioane și apoi nu a mai… sau îmi punea niște condiții”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit , ca mai apoi să-și îndrepte „săgețile” spre Mihai Rotaru și Gigi Becali.

„Rotaru e alt tip de om, consideră că fotbalul e o afacere și are banii plătiți la zi, asigură condiții foarte bune. Mititelu, dacă are bani, face același lucru, dar și exagerează, dă bani când nu. Dacă nu are bani, nu-și plătește jucătorii. Asta s-a întâmplat când am fost eu.

El dacă făcea ce-i spuneam eu, totul era în regulă, nici nu mai retrograda. A fost numai și numai vina lui. Gigi Becali se implică la echipă, e antrenor. Îți imaginezi ce greu îi este acum, când nu mai antrenează”, a mai spus fostul selecționer.

Nu ar mai accepta să antreneze în fotbalul românesc: „Exclus”

După ultimele experiențe, Pițurcă afirmă răspicat că . Nici măcar echipa națională – cu care a bifat trei calificări la turneele finale – nu l-ar mai putea determina să se întoarcă.

„Exclus în România! Nu am de ce să antrenez în România. Pentru ce să antrenez în România? Când am mers la Craiova, am venit cu mare tam-tam și am spus că vreau să câștigăm campionatul, să jucăm în cupele europene, dar mi-am dat seama că în Europa nu aveam nicio șansă

. Poate câștigam campionatul și ce? Trebuie să ai motivație! Am fost pentru România timp de 12 ani la echipele naționale și am reușit trei calificări cu naționala mare și una la tineret. La ultima calificare a României la Euro, în 2016, echipa e formată de mine, am participat la această calificare”, a dezvăluit Victor Pițurcă.