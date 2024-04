Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB-ului, a anunțat că meciurile din preliminariile UEFA Champions League. De asemenea, Gigi Becali, mai în glumă, mai în serios, le-a cerut celor de la CSA Steaua să-i predea cheia Stadionului Ghencea. Victor Pițurcă a venit cu o replică dură.

Victor Pițurcă, necruțător după ce a aflat că FCSB vrea să revină în Ghencea: „Gigi Becali să-și vadă de echipa lui”

FCSB a câștigat campionatul după o pauză de 9 ani, însă atenția roș-albaștrilor și a lui Gigi Becali . Latifundiarul din Pipera își dorește o calificare miraculoasă în grupele celei mai tari competiții europene inter-cluburi.

Șeful galeriei roș-albaștrilor a anunțat că FCSB va juca în Ghencea meciurile din preliminariile Champions League. Contractul de închiriere a stadionului s-ar fi semnat deja. Victor Pițurcă a răbufnit la auzul veștii.

„De ce să i se dea lui stadionul!? De ce, că nu înțeleg. Nu e problema lui ce se întâmplă la Steaua, să își vadă de echipa lui, de FCSB. Are suporteri lângă echipă, Steaua este Steaua, Steaua a fost și va fi tot timpul echipa Armatei. Așa trebuie să fie și așa să rămână”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit .

Declarațiile lui Gigi Becali l-au enervat pe Victor Pițurcă: „Scoate marca de Steaua la vânzare”

Gigi Becali nu a ezitat să-i înțepe pe rivalii de la CSA Steaua după titlul câștigat de FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor din SuperLiga a atacat echipa Armatei și a cerut desființarea clubului. Gigi Becali a râs de „militari” pentru faptul că nu au obținut dreptul de promovare pe prima scenă.

„Ca să nu existe discuții, scoate marca de Steaua la vânzare. Nu puteți promova, hotărâre de Guvern, scoate-o la vânzare, punct. Nu trebuie să facă mare lucru, doar să o scoată la vânzare să o valorifice și o cumpără cineva sau eu, sau oricine, și gata mă cu scandalurile.

Echipa aia trebuie desființată că nu are ce. Să ne dea nouă stadionul, ca să mergem în Liga Campionilor să avem stadion. Să revină lucrurile în făgașul lor normal”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali și Victor Pițurcă, schimb de replici: „Să-și vadă de familia lui! E rușinos!”

Gigi Becali și Victor Pițurcă au intrat într-un schimb dur de replici la jumătatea lunii aprilie. Primul care a atacat a fost fostul selecționer al naționalei României. „Piți” a spus despre patronul FCSB-ului că este anti-fotbal.

„Știm cine face echipa, știm cine face schimbările. N-au adversar puternici în campionatul ăsta și au reușit să câștige campionatul. Examenul adevărat va fi în cupele europene. Ce vor face? Dacă vor păți ca anii trecuți, atunci e foarte rău. Poate patronul-antrenor are sclipiri de mare antrenor și poate ajunge chiar în grupele Ligii Campionilor.

Ce să învețe? Nu e anti-fotbal, e anti-sport. Eu știu foarte bine, ce fotbal să știe? Câștigă, plânge de bucurie. El vrea să fie antrenor. Bineînțeles că se pot spune multe, dar nu vreau să intru în subiectul ăsta de a vorbi de anumite persoane, fiindcă e încurajat. Vor unii să-i dea diplome. Chestii de 2 lei care se pot întâmpla doar în fotbalul românesc”, spunea Victor Pițurcă despre Gigi Becali, la TV Digi Sport.

„Pe Pițurcă îl îndrum să-și vadă de treaba lui, de familia lui. E rușinos. Avem o vârstă. De ce trebuie să vorbești tu de un fost prieten al tău așa. Nu-i frumos să vorbești așa. Ironii să facă el cu cine vrea, nu cu mine. Am o vârstă, nu-mi mai arde de ironiile lui.

Am zis eu că știu sport? Eu nici nu zic că mă pricep. Eu am niște principii de viață, nu că mă pricep eu. Poate că are dreptate cine vrea, dar principiile mele sunt ale mele. Să se înțeleagă bine, eu nu sunt stăpân de oameni, ci de afacerea mea”, a fost răspunsul lui Becali.