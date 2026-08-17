Victor Pițurcă nu a ezitat o clipă: ce trebuie să facă, de fapt, Gică Hagi înainte de debutul României în Nations League

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Victor Pițurcă (70 de ani) a comentat situația de la echipa națională și i-a transmis un mesaj selecționerului Gică Hagi (61 de ani) înainte de prima partidă din noul sezon al Ligii Națiunilor. „Tricolorii” vor întâlni Suedia pe 25 septembrie, iar fostul selecționer a numit un aspect care ar putea fi favorabil României.

Victor Pițurcă, mesaj pentru Gică Hagi înainte de Suedia – România

Victor Pițurcă a subliniat importanța meciurilor amicale disputate în luna iunie de naționala României, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor, și i-a transmis un mesaj lui Gică Hagi. „Debutul oficial al lui Gică Hagi a fost în cele două meciuri din luna iunie. Rezultate foarte bune. Încă o dată, la echipa națională nu există meciuri amicale.

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Cred că Gică Hagi știe lucrul acesta, dar și jucătorii. Fiecare punct sau puncte se contorizează. Una e să ocupi locul 20, 30 în clasamentul FIFA și alta e să te clasezi pe 70, 80 și să dai peste echipe valoroase și să nu poți să treci. Mai sunt aproape 40 de zile în care Gică Hagi trebuie să analizeze bine situația și să aibă de partea sa cei mai buni jucători sănătoși și în formă”, a declarat tehnicianul, conform . .

Care este aspectul de care ar putea profita România în meciul cu Suedia

Victor Pițurcă e de părere că „tricolorii” ar putea profita de faptul că Suedia a participat în această vară la Cupa Mondială. Nordicii au terminat pe locul 3 într-o grupă cu Olanda, Japonia și Tunisia, fiind eliminați în 16-imi de Franța. „Meciurile vor fi grele, cu adversari dificili, dar ce meci mai este ușor? La începutul lunii septembrie, jucătorii deja trebuie să fie în cea mai bună formă a lor.

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Antrenorii așa pregătesc jucătorii, să fie din ce în ce mai buni odată cu trecerea timpului. Noi avem un mic avantaj cu Suedia, care a fost la Mondial. Eu știu cum merg lucrurile. Ei bine, să știți că tot timpul echipele prezente la Mondial au avut un început mai greu după competiție. Eu cred că avem un mic avantaj, dar depinde mult de noi și dacă la ora jocului vom fi în formă”, a spus fostul selecționer. Din grupa „tricolorilor” mai fac parte alte două formații puternice, Bosnia și Polonia. .