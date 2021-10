Victor Pițurcă nu a fost mulțumit după România – Armenia: „Am jucat crispat! Rădoi e prea fericit, bravează”

Fostul selecționer a spus că „tricolorii” au jucat timp de 25 de minute „crispați” și că Armenia a jucat foarte slab, mai ales în prima repriză.

Victor Pițurcă a continuat și a vorbit și despre selecționerul Mirel Rădoi, despre care a spus că bravează, demontând declarațiile făcute de el, conform cărora a încercat să joace ofensiv.

Victor Pițurcă nu a fost mulțumit după România – Armenia

Victor Pițurcă a recunoscut că nu a fost mulțumit de jocul , demontânt declarațiile , care a spus că a încercat să joace ofensiv pe toată durata meciului, dar a sesizat o scădere de ritm la începutul reprizei secunde:

„Scopul nostru era să obținem victoria în această seară. Nu mă mai interesează altceva. Îmi era foarte frică de acest joc. Am venit după un joc bun în Germania, am pierdut pe nedrept. Bine că am reușit să înscriem.

Timp de 25 de minute am jucat crispat, nu ne-am mișcat mult în teren. Repriza secundă a fost mai grea. Asta denotă că jucătorii noștri tineri nu au experiență, încă nu au personalitate, au avut ceva emoții”.

„Bine că s-a terminat! Importantă e victoria. Acum trebuie să câștigăm cu Islanda, acolo e meciul decisiv”, a mai spus Victor Pițurcă, la TV .

„Trebuie să spun și adevărul!”

Victor Pițurcă a continuat și , despre care a spus că bravează și căruia i-a transmis că oricând poate învăța lucruri noi în fotbal:

„Trebuie să spun și adevărul. Armenia a jucat foarte slab în prima repriză, eu asta am văzut. Rădoi e prea fericit, bravează acum. Înveți de la fiecare meci, la orice vârstă. Rădoi nu a încercat neapărat un joc ofensiv”.

„Ofensiv joci când ai mereu mingea în posesie, când ajungi des la poarta adversă, când îți construiești ocazii. Când doar duci oamenii în jumătatea adversă, înseamnă că doar vrei să joci ofensiv”, a mai spus Victor Pițurcă.

România mai are de disputat două meciuri în grupa J de calificare pentru Campionatul Mondial din Qatar, iar „tricolorii” urmează să joace pe teren propriu cu Islanda și în deplasare cu Liechtenstein.

În urma victoriei cu Armenia, România trece pe locul doi în grupa J, la un punct distanță de Macedonia de Nord, care a fost învinsă pe teren propriu de către Germania, scor 0-4.