Victor Pițurcă, opinie contra curentului despre Gică Hagi selecționer: „Este greșită ideea asta”

Gică Hagi va fi succesorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale de seniori a României. „Regele” a acceptat propunerea venită din partea FRF și va încerca, în următorii ani, să revigoreze fotbalul din țara noastră, după ratarea unei noi calificări la Campionatul Mondial. Victor Pițurcă trage un semnal de alarmă și spune că Hagi nu trebuie să fie văzut drept un salvator.

Gică Hagi, succesorul lui Mircea Lucescu la echipa națională a României

România nu a mai ajuns la un Campionat Mondial din 1998. Mulți jucători care evoluează acum pentru reprezentativa de seniori nici nu erau născuți când „tricolorii” evoluau la acel turneu final. Mircea Lucescu, deși a sperat din suflet, nu a reușit să obțină biletele la Mondialul american. Naționala a pierdut meciul de baraj cu Turcia.

. Victor Pițurcă, deși îl apreciază enorm pe fostul căpitan al „tricolorilor”, trage un semnal de alarmă. Fostul selecționer este de părere că oamenii din țara noastră nu trebuie să vadă în Gică Hagi salvarea fotbalului românesc, întrucât va avea o misiune extrem de complicată.

Ce spune Victor Pițurcă despre numirea lui Gică Hagi pe postul de selecționer

Victor Pițurcă consideră că fotbalul românesc a ajuns la un nivel scăzut și este nevoie de un proiect de viitor. Gică Hagi îi cunoaște foarte bine pe „tricolori”. Pe mulți dintre fotbaliști i-a antrenat la Viitorul sau la Farul Constanța, însă chiar și așa, misiunea sa pe banca tehnică va fi una complicată. El își va face debutul în Nations League.

„Dacă Hagi își dorește foarte mult, cred că ar fi o soluție bună, deși nu știu dacă este cea mai bună soluție. Asta vom vedea la final. El cunoaște foarte bine această generație, ceea ce este foarte important, însă cred că este privit de jucători altfel. Adică a fost și fotbalist mare, și antrenor cu multe reușite, ceea ce reprezintă atuuri importante pentru noi.

Este greșită ideea că Lucescu și Hagi ar fi priviți ca niște salvatori. Orice selecționer care vine la o echipă națională trebuie să obțină rezultate și nu este simplu, indiferent cum te numești sau ce experiență ai avut. Trebuie să obții rezultate”, a explicat Victor Pițurcă, fostul selecționer al naționalei, potrivit .

Ce contract ar trebui să primească Gică Hagi din partea FRF

Victor Pițurcă consideră că nu are rost ca FRF să îi ofere „Regelui” o propunere contractuală pe 10 sau chiar mai mulți ani, întrucât lucrurile se schimbă foarte repede în fotbalul românesc:

„Am auzit că FRF ar vrea să facă un contract cu Hagi pe 10 ani, poate chiar pe 20, dar nu știu dacă rezultatele îi vor permite să rămână în funcție. Depinde de el. Dacă ar avea contract, ar trebui să ducă lucrurile la bun sfârșit.

Rezultatele contează foarte mult, pentru că psihic este foarte greu. Cine a fost Hagi ca jucător și să pierzi anumite meciuri… Știți cum sunt românii, suntem foarte mari judecători. Stăm și criticăm pe cei care vor să facă ceva. Ar fi foarte greu, dar eu cred că Hagi ar fi o alternativă foarte bună”, a mai spus Pițurcă, conform sursei menționate anterior.