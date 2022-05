Victor Pițurcă răbufnește la adresa celor care acuză Steaua că e finanțată de la buget: „Care banii voștri, frățioare?”

Mare echipă a Stelei care s-a încoronat regina Europei în 1986, va fi , iar Victor Pițurcă va da lovitura de start chiar de ziua lui de naștere.

Victor Pițurcă, nemulțumit că CSA Steaua București nu poate promova: „E inadmisibil așa ceva!”

e de părere că CSA Steaua București nu poate juca barajul pentru promovare în Casa Pariurilor Liga 1: „E inadmisibil așa ceva, că Steaua e pe loc de baraj și nu are drept de promovare! Nu știu ce sens mai are atunci să mai participe în acest campionat, dacă pe meritul ei, cu munca pe care o depun jucătorii și antrenorii, nu poate să joace barajul și nu poate promova! Numai la noi se pot întâmpla aceste anomalii!”, a spus fostul mare jucător și antrenor al Stelei conform sportbull.

„Satana” i-a luat în colimator și pe cei care spun că „militarii” sunt finanțați cu bani publici: „Văd că îi interesează foarte mult pe mulți, pe foarte mulți, de ce Steaua e finanțată de club, de CSA. Nu știu de ce îi interesează. ‘Dom’le, sunt banii noștri’. Zău? Banii voștri? Care banii voștri, frățioare?”.

Victor Pițurcă a ținut să le transmită tuturor că multe echipe din străinătate și din România au parte de susținere financiară din partea autorităților locale sau centrale: „Peste tot în lumea asta, nu doar la noi, vin bani la fotbal de la stat, vin primării, chiar dacă nu sub formă neapărat de bani, dar sunt stadioane, sunt baze sportive, investiții. Dar numai noi suntem așa”.

Victor Pițurcă își va sărbători ziua de naștere pe stadionul Ghencea: „Și cealaltă familie, Steaua e importantă”

împlinește pe data de 8 mai vârsta de 66 de ani și va participa la meciul Stelei din play-off-ul Casa Pariurilor Liga 2 cu Unirea Slobozia, unde va da lovitura de începere:

„Eu aș fi vrut astăzi să se deruleze acest eveniment fiindcă mâine e ziua mea și aș fi vrut să stau acasă cu familia. Dar și cealaltă familie, Steaua e importantă, așa că voi participa la eveniment.”, a mai declarat antrenorul pentru sursa citată.

Declarații emoționante ale fotbaliștilor Stelei la 36 de ani de la finala de la Sevilla: „Apoi am ratat trei penalty-uri consecutive”

Gabi Balint și-a adus aminte că după ce a înscris de la a ratat următoarele trei execuții: „Numai eu știu cum îmi tremurau genunchii când mi-am luat elan! Am plecat și nu m-am gândit la un colț anume. Am simțit că portarul pleacă în stânga lui. Nu e un procedeu bun să privești portarul, să aștepți. Apoi am ratat trei penalty-uri consecutive în campionat. Dar atunci, la Sevilla, s-a nimerit să fie! Târziu am realizat că suntem campionii Europei!”.

Anghel Iordănescu a mărturisit că nu ar fi avut niciodată curaj să bată la loviturile de departajare: „Cu o seară înainte de finală am refuzat să intru pe teren. I-am spus lui nea Imi acest lucru. Am refuzat și să execut eu penalty. Probabil că dacă se ajungea la a 11-a lovitură, eram forțat să execut și eu. Trebuie să fiu sincer până la capăt, eu mă simțeam nepregătit pentru că nu mă antrenasem!”.