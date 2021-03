Victor Pițurcă, război deschis cu Mihai Rotaru din cauza lui Octavian Popescu: „E vina lui! Minte cu seninătate!”

Victor Pițurcă a vorbit despre Octavian Popescu și despre cum Universitatea Craiova l-a ratat, iar el a ajuns în curtea rivalilor de la FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer îl atacă pe Mihai Rotaru, patronul Craiovei, pe care îl acuză că minte și că din cauza lui Octavian Popescu a ajuns la FCSB și nu a rămas la Craiova.

Totodată, Victor Pițurcă a povestit și implicarea lui Giovani Becali în soarta lui Octavian Popescu, recunoscând că a purtat o discuție cu impresarul, însă nu i-a spus să îl ducă pe tânărul jucător la FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rzăboi deschis între Mihai Rotaru și Victor Pițurcă din cauza lui Octavian Popescu

Victor Pițurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru, după ce patronul Craiovei a spus că din cauza lui Octavian Popescu a ajuns la FCSB și nu a rămas la Universitea Craiova:

„Am înțeles de la domnul Mihai Rotaru că eu în 4 luni cât am fost acolo am făcut un lucru bun, că l-am îndrumat pe Octavian Popescu spre FCSB. Asta e o minciuna fară margini. Au apărut niste zvonuri atunci când am plecat și apoi am văzut declarația lui Mihai Rotaru. Deci minte!

ADVERTISEMENT

Rotaru minte cu seninătate cum nu am văzut la nimeni. Mi-a spus să văd un jucător la echipa a doua să vedem dacă să îl cumpărăm sau nu. Mi-a plăcut, i-am spus să-l cumpere. Nu a fost decis, mi-a zis că e jucătorul nostru, să îl vedem”.

„Minte cu o seninătate pe care nu am văzut-o la nimeni. La un moment dat îmi zice, prin luna octombrie, să merg să văd un jucător la echipa a doua pentru că urma că în vara să îl cumpere sau nu. M-am dus, l-am văzut pe puști, mi-a plăcut de el și i-am spus a doua zi ‘Nu mai sta! Cumpără-l’. Mi-a zis ‘A nu, că e jucătorul nostru, vreau să mai tratez’.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La vreo săptămână eu l-am luat la echipa mare, a stat cu echipa mare vreo 7-8-10 zile. Într-adevăr, după doua săptămâni mi-a dat telefon Giovanni Becali și mi-a spus ‘Bai Piti, știi ce Octavian Popescu e jucătorul meu, e semnat cu mine. Acolo nu vă rămâne daca îi da Rotaru nu stiu cât salariu’. I-am zis că o să rezolvam noi cu Rotaru că să îi dea salariul”, a spus Victor Pițurcă la TV DigiSport.

„Rotaru voia să-i dea 1.000 de lei!”

Victor Pițurcă a continuat și a povestit cum Mihai Rotaru voia să-i dea doar 1.000 de lei salariu lui Octavian Popescu: „Rotaru voia să îi dea salariu 1000 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu din momentul ăla nu am mai știut nimic de Octavian Popescu, la doua luni am plecat. Ei au spus că i l-aș fi recomandat eu lui Giovanni Becali.

Și daca era așa care era problema? Dar nu s-a întâmplat lucrul asta. Chiar nu a fost adevărat, dar că el să își acopere neglijența, să dea vina pe mine în fata suporterilor Craiovei a zis că Piturca a făcut. Singurul vinovat e el”.